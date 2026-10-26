Яке церковне свято 26 жовтня: що треба зробити, щоб гроші водилися

26 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять священномученика Димитрія Солунського, якого вважають покровителем воїнів та захисником від несправедливості. З цією датою пов'язані народні традиції, заборони та погодні прикмети, за якими наші предки намагалися передбачити, якою буде зима.

Прикмети 26 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі 26 жовтня називають Дмитра, або Дмитрів день і вважають межею між осінню та зимою. За повір’ями, після цієї дати стійкого потепління вже не чекали.

Із Дмитрієвим днем пов'язували і завершення осіннього весільного сезону. Але в народі говорили: "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріша" — маючи на увазі, що до цього часу дівчата нерідко вже встигали вийти заміж.

У деяких місцевостях до цієї дати приурочували завершення господарських розрахунків: працівникам виплачували зароблене, а борги та домовленості намагалися закрити до настання зими.

У церковне свято віруючим радять уникати сварок, лихослів'я, пліток, наклепу, заздрощів, жадібності та помсти. Також не схвалюються ліньки та вчинки, здатні завдати шкоди іншим.

Із Дмитрієвим днем пов'язані й народні заборони. Цього дня не рекомендується: шуміти, веселитися та танцювати — свято пов'язували з поминанням померлих, тому галасливі розваги вважалися недоречними; займатися важкою фізичною роботою та прибиранням — за повір'ям, підмітаючи і мою підлогу, можна було вимести з дому удачу та благополуччя; брати до рук гострі предмети — наші пращури вірили, що отримані в цей день рани довго загоюватимуться.

Не радять також виходити на вулицю у легкому одязі не по сезону – так можна натягнути сувору зиму із сильними морозами.

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