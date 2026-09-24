Яке церковне свято 24 вересня: що не можна робити з грошима сьогодні

24 вересня у православній церкві України вшановують пам'ять преподобного Феодосія Манявського – одного із засновників українського Афона, чий духовний шлях став прикладом стійкості та віри. У народі цей день вважався спекотним і сильним.

Прикмети 24 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Текля — на честь рівноапостольної Фекли, пам'ять про яку також вшановують сьогодні. До неї моляться про щасливий шлюб і міцну сім'ю, а також просять зцілення від хвороб очей, шкіри та опіків.

У давні часи з цього дня починався обмолот зерна в овині, а з отриманого борошна пекли особливий хліб і пригощали їм усю сім'ю та худобу – вважалося, що це вбереже всіх від хвороб узимку.

Також, за повір'ям, усе, що зав'язано цього дня, вже не розв'язати, тому Феклу традиційно вважають вдалим для весілля — вірять, що такий шлюб буде міцним і щасливим на довгі роки.

Головні народні заборони цього дня стосуються сім'ї: не варто підвищувати голос на батьків та старших – вважається, що це може призвести до хвороб. Поганословити і лаятись сьогодні теж не можна — сказане в серцях повертається в потрійному розмірі. Не варто залишати безлад у будинку — вважається, що разом з ним йде удача.

Окрема група заборон пов'язана з грошима: сьогодні не можна брати чи віддавати борги – кажуть, що гроші після цього "забудуть дорогу до будинку". Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею та вживати алкоголь.

Прикмети дня нагадують, якими будуть осінь, зима і навіть наступне літо. Якщо дуб обвішаний жолудями — до м'якої зими та родючого літа. Птахи літають низько над землею – зима прийде рано і буде холодною. Грім сьогодні – взимку буде мало снігу, а сама зима виявиться короткою та м'якою. На горобині багато ягід – буде сувора зима. Бджоли ще збирають мед – тепла осінь затримається. Місяць червоного кольору з обідком — до наступного посушливого літа. Яскраве ранкове сонце – до різкої зміни погоди протягом дня. На деревах багато листя – морози будуть нескоро.

З цього дня світлий час доби помітно зменшується, а ночі стають довшими та темнішими.

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