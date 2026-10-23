Яке церковне свято 23 жовтня: що не можна робити цього дня

23 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього, якого вважають одним із перших проповідників християнства. З цією датою пов'язані давні народні традиції, звичаї та прикмети, за якими наші предки намагалися передбачити погоду та дізнатися, якою буде зима. У цей день також існують певні заборони, яких намагалися дотримуватись, щоб не спричинити неприємностей.

Прикмети 23 жовтня. Фото: із відкритих джерел

На Русі апостола Якова дуже шанували і вважали покровителем паломників. У народі його ім'я найчастіше вимовляли як Яків, тому свято отримало назву Яків день. З цією датою пов'язували господарські турботи та підготовку до зими.

Один із звичаїв пов'язаний із пирогом, який пекли напередодні – на Якова випічку розламували на шматочки та розкидали по полю, символічно пригощаючи землю. Крихтами також годували зимуючих птахів — горобців, синиць, сопілок та інших пернатих. За старих часів вірили, що їхнє дзвінке цвірінькання заспокоює землю і допомагає їй дати багатий урожай наступного року.

За народним звичаєм, 23 жовтня слід з'їсти трохи меду — його вважали символом здоров'я, благополуччя та достатку. Бджолярі сподівалися таким чином залучити удачу та забезпечити собі щедрий урожай наступного року.

У церковне свято 23 жовтня віруючим радять уникати сварок, грубості, лихослів'я, пліток та засудження. Не слід заздрити, помститися, впадати у відчай і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. День варто присвятити добрим справам та турботі про близьких.

За народними повір’ями, у день Якова не рекомендується давати й брати гроші в борг: вважалося, що повернути їх буде непросто, а самі кошти не принесуть достатку. Також не радили поручатися за сторонніх людей, щоб не накликати на себе чужі проблеми та зобов’язання. Крім того, 23 жовтня не бралися за роботу, призначену для іншої людини, оскільки побоювалися бідності.

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