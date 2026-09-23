Яке церковне свято 23 вересня: що сьогодні не можна розповідати навіть близьким

23 вересня православна церква згадує пророка Іоанна Предтечу — того, чий голос "вопиючого в пустелі" сповістив світові про прихід Спасителя. З цим днем пов'язано чимало повір'їв і народних прикмет, які дбайливо передаються з покоління в покоління.

Приметы 23 сентября. Фото: з відкритих джерел

У народі день прозвали Іраїда, або Раїса Спірна – на честь мучениці Іраїди Олександрійської, пам'ять якої також відбувається сьогодні. Назва "Спірна" з'явилася через мінливу, спірну погоду — вважається, що у цей день у природі все йде всупереч правилам.

За традицією, з сьогоднішнього дня починають активно готуватися до холодів: утеплюють будинки та квартири, а ті, у кого пічне опалення, заготовляють дрова. Є незвичайна прикмета: щоб залучити до хати достаток, у гаманець кладуть монету з невеликою вадою і постійно носять її з собою, нікому не показуючи.

За народними повір'ями сьогодні не варто говорити про свої проблеми і скаржитися на долю – вважається, що це не полегшує ситуацію, а лише притягує нові невдачі. З тієї ж причини не радять ділитися планами – інакше не справдяться. Не рекомендується приймати серйозні, доленосні рішення і різко змінювати щось у житті: наслідки можуть виявитися несподіваними та неприємними.

Не варто сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими та друзями – конфлікт, розпочатий сьогодні, може затягнутися надовго, а повернути колишні стосунки буде непросто.

Серед грошових заборон — не можна брати і позичати: якщо борги вже є, їх бажано закрити до цього дня.

Прикмети дня підказують, якими будуть найближчі тижні, осінь та навіть зима. Якщо дощ сьогодні, то тепло протримається до кінця місяця. Сонце пригріває – наприкінці місяця підуть дощі. Червоний захід сонця — до сильного вітру, дощу та справжньої осені. Багато ягід на горобині – до сирої осені та холодної зими, мало ягід – до сухої та теплої осені. Урожайний рік на горіхи – до суворої зими. Гуси злітають високо в небо — зима настане незабаром. Качки довго плескаються у воді — морозів у найближчі пару тижнів можна не чекати. Густий ранковий туман — до сухої та ясної погоди. Висока трава і бур'ян восени — до сильних снігових заметів.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

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