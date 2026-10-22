Яке церковне свято 22 жовтня: що сьогодні важливо надіти на удачу

22 жовтня православні віруючі в Україні вшановують пам'ять святого Рафаїла, митрополита Київського, Галицького та всієї Русі. Він вважається одним із шанованих українських святих. З цим днем пов'язані народні традиції, прикмети та повір'я, які передаються з покоління до покоління.

Прикмети 22 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі 22 жовтня називали днем Аверкія, Аверкін день — на честь святого, пам'ять про якого також вшановують у цей день. Вважалося, що цей день краще провести в колі сім'ї, приділити увагу рідним і допомогти тим, хто цього потребує. За народними повір’ями, добрі вчинки обов’язково повернуться сторицею.

До цього часу зазвичай готувалися до перших серйозних холодів: завершували будівельні та господарські роботи, очищали та провітрювали підвали, перевіряли зимові запаси, щоб уберегти їх від вогкості, гнилі та псування.

День намагалися проводити спокійно, у родинному колі. При цьому в народній традиції він вважався придатним для застіль та святкувань, особливо якщо в сім'ї були приводи для радості. Їжу готували заздалегідь, а на стіл подавали різноманітні страви – пироги, млинці, м'ясо та інші частування. Залишки святкового пирога наступного дня потрібно було віддати птахам.

Існували і побутові прикмети: вважалося, що в цей день варто одягти чистий, а ще кращий новий одяг, щоб залучити удачу та благополуччя. Зі святом пов'язували і весільні традиції: вірили, що шлюби, укладені в цей період, будуть щасливими та міцними.

Цього дня віруючим радять уникати сварок, образ, заздрості, пліток та засудження інших людей. Не варто згадувати старі сварки, скаржитися на долю, впадати у відчай і нарікати на матеріальні втрати — за народними повір'ями, це може залучити нові неприємності.

Також не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним: вважалося, що скупість може спричинити втрату достатку. По можливості краще відкласти важку домашню роботу, прибирання, ремонт та рукоділля, присвятивши час молитві, близьким та добрим справам. При цьому суворої церковної заборони на побутову працю цього дня немає.

За народними прикметами 22 жовтня намагалися передбачити погоду на найближчі тижні та майбутню зиму. Вважалося, що якщо дощ з ранку віщує швидке похолодання. Затяжний дощ обіцяє тривала негода, але добрий урожай наступного року. Ранковий туман обіцяє відлигу та м'яку погоду. Ясний день без хмар віщує ранню та сувору зиму. Відсутність дощу вважається несприятливим знаком майбутнього врожаю.

Якщо ж у цей день випав сніг, то рік буде багатим.

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