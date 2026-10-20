Яке церковне свято 20 жовтня: за чим особливо важливо стежити цього дня

20 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять великомученика Артемія Антіохійського.

Прикмети 20 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі день пам'яті святого Артемія називають Артемієвим днем. З цією датою пов'язані традиції підготовки до зими, вшанування воїнів та сімейні звичаї.

Наші пращури вірили, що все зроблене 20 жовтня за новим стилем збережеться до весни, тому господині квасили капусту, солили овочі та готували інші запаси на холодний сезон.

Чоловіки цього дня займалися господарськими справами: ремонтували паркани, двері та замки, упорядковували сараї та інші будівлі. Вважалося, що міцний паркан не лише захистить подвір'я, а й допоможе залучити достаток та добрий урожай наступного року.

З днем пам'яті великомученика Артемія Антіохійського пов'язані заборони, покликані нагадати про важливість доброти, терпіння та поваги до оточуючих. Оскільки святий прославився милосердям, 20 жовтня віруючим радять уникати сварок, не піддаватися заздрості та жадібності, не засуджувати інших і не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Також не варто віддаватися зневірі та поганим думкам.

За народними повір'ями, в Артем'єв день особливо важливо стежити за своїми словами. Вважається, що грубість, крики та з'ясування стосунків із близькими можуть призвести до затяжної сварки, після якої буде непросто відновити світ. Тому 20 жовтня намагаються зберігати спокій та не провокувати конфлікти.

Ще одна заборона стосується галасливих застіль та весіль. Наші пращури вірили, що шлюб, укладений у цей день, може виявитися недовговічним, а сімейне життя — неспокійним.

По погоді та поведінці тварин 20 жовтня наші предки намагалися визначити, коли прийдуть морози, чого чекати від майбутньої зими та яким буде наступний урожай. Якщо день видався ясним та погожим — така погода може протриматися ще близько тижня. Галки та ворони голосно кричать і збираються зграями — незабаром випаде сніг, а якщо птахи шумлять увечері, очікуються погожі дні. Кури рано влаштовуються на нічліг – наближаються морози. Вітер довго дме із заходу – попереду затяжні опади. Сніг лягає на суху землю – варто очікувати потепління.

Особливого значення надають вишне — за старовинним повір'ям, поки на дереві є листя, справжня зима ще не настане.

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