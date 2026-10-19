Яке церковне свято 19 жовтня: що потрібно зробити ввечері, щоб захистити будинок

19 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять пророка Йоіла, одного з найдавніших пророків Старого Завіту. Він відомий своїми пророцтвами про духовне відродження та Божу милість.

Прикмети 19 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі 19 жовтня називають Івановим днем — на честь святого Іоана, пам'ять якого також вшановується сьогодні — і пов'язують із проводжанням осені та зустріччю зими. Вважається, що з цього часу холоди посилюються, дні стають коротшими, а ночі — довшими. Настав час утеплювати оселі, діставати теплий одяг і готуватися до перших морозів.

Одна з головних традицій дня – приготування страв із курки. З днем Івана пов'язують і домашні обряди. За старовинними повір'ями, увечері слід обійти кімнати із запаленою свічкою, щоб захистити будинок від бід та хвороб.

З Івановим днем у народній традиції пов'язували різні заборони та застереження. Вважається, що цього дня потрібно стежити за словами та вчинками, уникати конфліктів та не залишати будинок без нагляду. Православна церква, у свою чергу, закликає віруючих відмовитися від сварок, лихослів'я, пліток, заздрощів, жадібності та помсти.

Згідно з народними повір'ями, 19 жовтня не слід: сваритися з близькими та сусідами – конфлікт затягнеться надовго і примиритися буде непросто; відмовляти у допомозі та милостині — скупість може обернутися бідністю; обертатися на кроки за спиною — забобони пов'язують цей вчинок із можливою зустріччю з нечистою силою; вбивати павуків – у народі вірять, що у цих комах можуть з'являтися душі померлих родичів.

Усі перелічені заборони відносяться до народних повір'їв та забобонів, а не до обов'язкових церковних розпоряджень. Головний духовний сенс дня віруючі пов'язують із молитвою, добрими справами та турботою про ближніх.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Якщо день видався безвітряним, незабаром очікується похолодання. Дим стелиться низько над землею – погода скоро зіпсується. Захід сонця забарвився в червоний колір — наближається негода. Перелітні птахи летять високо – зима буде сніговою, а низько – снігу випаде мало. Йде дощ — справжня зима прийде із запізненням.

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