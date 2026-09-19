Яке церковне свято 19 вересня: із чим пов'язана головна заборона цього дня

19 вересня православна церква вшановує пам'ять благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського. У народі з цим днем пов'язані особливі традиції та прикмети, за якими наші предки судили про майбутній урожай та погоду.

Прикмети 19 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Трохим і Зосима — на честь святих, пам'ять про яких також вшановують сьогодні. Зосиму здавна вважають покровителем бджіл, тому головний символ свята — мед, а сам день ще називають Бджолиною дев’ятиною: з цього моменту у пасічників починаються дев’ять днів підготовки вуликів до зимівлі.

За звичаєм, з ранку натще з'їдають ложку меду і запивають теплою водою — вважається, що це зміцнює здоров'я на весь рік, знімає болі в шлунку, позбавляє безсоння і надає сил. Цей ритуал повторюють усі дев'ять днів поспіль, щоразу читаючи молитву "Отче наш". Свіжим медом обов'язково пригощають рідних, сусідів – така щедрість приносить у дім добробут.

День також вважається вдалим для знайомств: за старих часів 19 вересня влаштовували Трохимові вечірки, на яких молодь придивлялася один до одного – вважалося, що Трохим допомагає знайти свою половинку, а шлюби та заручини, укладені сьогодні, будуть щасливими.

Головна заборона дня пов'язана з медом: вважається, що шкодувати його на частування не можна — чим більше людей спробують сьогодні мед, тим щасливішим буде наступний рік. Не радять сьогодні займатися прибиранням у будинку — за прикметою, разом зі сміттям можна "вимости" удачу та благополуччя. Не рекомендується брати в руки гострі предмети — за повір'ям легко поранитися.

Не варто й перераховувати гроші, особливо дріб'язок, та продуктові запаси.

Прикмети дня підказують, якими будуть погода, урожай та зима. Якщо південний вітер дме сьогодні – до хорошого врожаю озимини наступного року. Сильний листопад — настав час прибирати вулики на зимове зберігання. Бджоли заліплюють отвори у вулику — зима буде холодною та сніжною. Дощ пішов сьогодні – за тиждень можливі заморозки. Ясна погода – осінь буде теплою. Вранці стелиться туман – до потепління. Увечері небо затягнулося хмарами — погода незабаром зміниться. Багато грибів у лісі — наступного літа чекай на дощі.

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