Яке церковне свято 17 жовтня: що не можна розпочинати сьогодні

17 жовтня за новим православним календарем в Україні вшановують пам'ять старозавітного пророка Осії, одного з дванадцяти малих пророків.

Прикмети 17 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі 17 жовтня називають Осія Колесник — ця назва пов’язана з давньою традицією готувати транспорт до зими.

Згідно з народними повір'ями, пророк Осія цінує порядок та тишу, тому цей день радять проводити спокійно, не перенавантажуючи себе справами. Також існує традиція робити три добрі вчинки: допомогти близьким або сусідам, пригостити рідних домашньою випічкою або погодувати бездомних тварин. Вважається, що добрі справи залучають до будинку добробут та достаток.

Згідно з церковними настановами, у цей день важливо уникати сварок, лихослів'я, засудження та образ. Не варто виявляти жорстокість до оточуючих або відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні повір'я також пов'язують день Осія Колесника із низкою обмежень. Зокрема, не рекомендується розпочинати нові справи та докладно розповідати про свої плани. Вважалося, що задумані починання можуть зіткнутися з труднощами, тому важливі рішення радили приймати без поспіху, ретельно все обміркувавши.

За народними прикметами, 17 жовтня краще не вирушати в далеку дорогу і не займатися грошовими питаннями. Брати чи давати гроші в борг у цей день вважалося небажаним: вірили, що повернути їх буде непросто, а разом із грошима можна втратити добробут.

Загалом день радять проводити спокійно, не перевантажувати себе фізично та емоційно, уникати конфліктів та приділяти час близьким. Якщо з'являється втома, краще відпочити та відновити сили. При цьому важливо пам'ятати, що народні заборони є обов'язковими приписами православної церкви.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода літає, то зима буде холодною. За народними повір'ями, ці ознаки допомагали передбачити, чи найближчим часом чекати дощів, потепління чи перших морозів. Якщо вранці з'явився іній – найближчими днями будуть сонячні та сухі. Снігури почали співати — очікується негода. Ворони збираються у зграї – погода незабаром зіпсується. Місяць яскравий і чистий — попереду тепла та ясна погода. Місяць блідий і каламутний — можливі дощі. На небі мало зірок — наближаються морози та хуртовини. Кішка міцно спить і мало реагує на оточуючих – сильних морозів найближчим часом не очікується.

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