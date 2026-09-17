Яке церковне свято 17 вересня: головна заборона для жінок та звичай на щастя

17 вересня православні шанують святих мучениць Віру, Надію, Любов та їх матір Софію – родину, чиї імена стали символом непохитної віри та материнської жертовності. Цього дня також згадують святителя Йоакима, патріарха Олександрійського, відомого даром чудотворення.

Прикмети 17 вересня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Віри, Надії, Любові, а також Вселенські бабині іменини. Сьогодні жінок звільняють від важкої роботи та всіляко вшановують як берегинь сім’ї та домашнього вогнища — чоловіки намагаються захистити їх від клопотів, дарують подарунки, пригощають солодощами та кажуть добрі слова. Власницям імен Віра, Надія та Любов дарують подарунки, а у відповідь прийнято вручити дарувальнику монету — вважається, що це привертає удачу.

Ранок прийнято починати з храму: запалюють свічки на згадку про чотирьох святих, моляться за сімейні справи і просять захисту для дітей від хвороб та негараздів. За традицією запалюють чотири свічки – три у церкві та одну приносять додому, щоб поставити біля ікони. Головний символ свята — коровай, який печуть напередодні ввечері та прикрашають тією самою свічкою з храму. Його ділять між усіма членами сім'ї: вважається, що якщо кожен з'їсть свій шматочок, у будинку оселяться мир, згода і щастя.

День вважається сприятливим для сватання, а от грати весілля у цю дату не радять – це погана прикмета.

У народній традиції головна заборона дня стосується жіночої праці: вважається, що жінкам сьогодні не можна займатися ні домашньою, ні городньою роботою – виняток роблять хіба що для приготування святкового столу. Особливо суворо заборонено рукоділля – за повір'ям, порушення загрожує травмами.

Не варто сьогодні підвищувати голос на жінок і сваритися з близькими — вірять, що такий конфлікт може спричинити проблеми зі здоров'ям. День краще провести спокійно, у родинному колі, за молитвою та душевним спілкуванням. Не планують сьогодні й важливі справи – вважається, що задумане не збудеться, – а також не розповідають сни, що приснилися у ніч на це свято.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 16 вересня: що треба було зробити для здоров'я.



