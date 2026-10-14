Яке церковне свято 14 жовтня: чому жінкам не можна нічого робити по дому

14 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують преподобного Миколу Святошу – князя Чернігівського, який залишив владу та прийняв чернецтво у Києво-Печерській лаврі.

Прикмети 14 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі 14 жовтня називають Параскева, у цей час зазвичай починаються дощі, а на дорогах стоїть бруд.

З давніх-давен це жіноче свято. Параскеву вважали "бабиною заступницею", хранителькою жіночих традицій і цілителькою, а на її образ перенесли риси Мокоші, головної жіночої постаті слов'янської міфології. Святу пов'язували з усім, що стосується жіночих занять: рукоділлям, материнством і домашнім господарством.

За традицією сьогодні варять пшеничну кашу, щедро приправлену олією — вона символізує удачу та достаток у сім'ї. Прийнято допомагати нужденним та годують бездомних тварин.

Народні заборони цього дня стосуються насамперед жінок. Працювати жінкам у цей день вважається гріхом, тож усі турботи та справи потрібно відкласти до завтра. Не варто займатися домашніми справами та рукоділлям: прибирати, прати, гладити, готувати, шити, вишивати, в'язати. Говорили, що так можна "запиляти Параскеву та засмічити їй очі".

Не радять також: вирушати в далеку дорогу – вона буде невдалою; турбувати землю, тобто копати, орати, садити, бо полями, як вважалося, ходить свята; стригтися і робити нову зачіску – це до хвороб.

Прикмети дня підказують, якими будуть осінь та зима. Якщо зранку дощ, то завтра буде ясно. День теплий та сонячний – осінь буде затяжною. Північний вітер – до холодної та сніжної зими, південний – до м'якої. Багато зірок на небі – до багатого врожаю наступного року. Кричать ворони – до швидкого потепління.

Наші пращури помітили, якщо у цей день випав сніг - Різдво буде без снігу, а у травні настане негода.

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