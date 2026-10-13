Яке церковне свято 13 жовтня: що важливо зробити для захисту будинку

13 жовтня за новим церковним календарем в Україні згадують Іверско-Мірненську ікону Божої Матері, яку називають "Мироточивою" та вважають однією з головних українських святинь.

Прикмети 13 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі 13 жовтня називають Іверська, а також Банним днем. Його головна традиція пов’язана з лазнею. Вважається, що якщо добре викупатися й попаритися до заходу сонця, то всі хвороби відійдуть, а здоров’я збережеться на цілий рік.

У минулі часи у цей день прибирали сонце і ялинку. Перед зимою парилися ґрунтовно, щоб осінні та зимові застуди оминули. Віники робили з берези, дуба, вільхи, кропиви чи хвої. Ними не тільки лікувалися, а й, за повір'ями, проганяли темні сили та псування.

Церква цього дня не схвалює сварок, наклепу, заздрощів, жадібності та помсти. Не варто відмовляти у допомозі та піддаватися розпачу. Найкраще сьогодні помолитися перед чудотворною іконою про спасіння своєї душі та за рідних.

За народними звичаями сьогодні не можна лінуватися і хвалитися своїми досягненнями, а важку роботу по дому радять перенести на інший день. Алкоголь сьогодні не вживають. За повір'ями, розплатою за непослух стануть хвороби та безгрошів'я.

Прикмети дня нагадують, якою буде майбутня зима і коли потеплішає або похолодає. Якщо сьогодні випав сніг – зима настане нескоро. Журавлі вже полетіли – незабаром почнуться морози. Місяць у туманному серпанку — погода зіпсується. У лісі ще є гриби – зима затрималася в дорозі. Зоря без червоних тонів, сірувата — на хорошу погоду.

У минулі часи у цей день вшановується пам'ять преподобного Захарія. Якщо півень кукурікає раніше, ніж звичайно вранці – це до тепла, а якщо співає ввечері, зокрема раніше дев'ятої, — погода скоро зміниться до негоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 12 жовтня: важливий обряд обіцяє багатство та любов.



