Вчені з'ясували, який із семи смертних гріхів найчастіше проявляється у людей

Сім смертних гріхів протягом століть розглядали переважно в релігійному контексті. Проте психологи вирішили подивитися на них інакше — як на набір рис та схильностей, які можна оцінювати за допомогою спеціального тесту. Результат виявився цікавим: серед усіх семи гріхів один отримав найвищу середню оцінку.

Сім смертних гріхів у культурі часто пов'язують із пеклом та покаранням. Фото: Pixabay / intographics

Дослідники з Норвезької школи бізнесу розробили опитувальник Self-Rated Sins and Virtues, або SSRV. Він містить окремі шкали для семи смертних гріхів і семи чеснот. Учасникам пропонували оцінити себе за шкалою від 0 до 100, враховуючи різні прояви кожної риси.

Який гріх виявився найпоширенішим

У дослідженні взяли участь 300 людей, середній вік яких становив 48 років. Серед семи гріхів найвищу самооцінку отримала гординя. До цієї категорії дослідники віднесли самовдоволення, нескромність і надмірно високу думку про себе.

Далі учасники оцінювали жадібність, хіть, заздрість, ненажерливість, гнів і лінь. Водночас автори дослідження підкреслюють, що йдеться саме про самооцінку людей, а не про об'єктивне вимірювання їхньої поведінки.

Цікаво, що учасники загалом оцінювали свої чесноти вище, ніж гріхи. Серед семи позитивних якостей найвищий результат отримала вдячність. Чоловіки в середньому набрали 38 балів за шкалою гріхів і 55 за шкалою чеснот, тоді як у жінок показники становили 33 і 59 відповідно.

Що ще показав тест

Дослідники також порівняли результати з іншими характеристиками особистості. Люди з вищим рівнем оптимізму та старші учасники частіше оцінювали себе як менш схильних до гріхів, ніж до чеснот. Натомість люди, схильні до суперництва, визнавали за собою прояви гріховних рис.

Водночас психологи застерігають від буквального трактування результатів. Самозвіти не завжди точно відображають реальну поведінку людини, особливо коли питання стосуються морально забарвлених характеристик. Саме тому дослідники розглядають SSRV передусім як інструмент для вивчення особистості, а не як спосіб визначити, наскільки "грішною" є конкретна людина.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про видіння людей перед смертю