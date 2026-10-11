Чи мають тварини душу? Відповідь на це питання може змінити ваше уявлення про улюбленців

Чи мають собаки, коти та інші тварини душу? Це питання хвилює людей, які люблять домашніх улюбленців, замислюються про етику вживання м'яса або переймаються долею живої природи. Однак єдиної відповіді немає: різні релігії по-різному пояснюють, чи мають тварини душу та чим вона відрізняється від людської. Видання Britannica розглянуло погляди п'яти релігійних традицій.

Питання про душу тварин змушує замислитися над внутрішнім світом наших улюбленців. Фото: Bellahu123 / Pixabay

Чи відрізняється душа тварин від людської

В юдаїзмі людей і тварин вважають живими істотами, які мають нефеш — душу, пов'язану з тілесним життям, відчуттями та кров'ю. Водночас у багатьох юдейських тлумаченнях людська душа, нешама, продовжує існувати після смерті, а тваринна — ні. Проте окремі течії містичного юдаїзму допускають переселення душ між людьми й тваринами.

У християнстві тваринам також приписують душу, але іншої природи, ніж людська. Вона забезпечує рух, пам'ять і бажання, тоді як людська душа здатна до раціонального мислення. Тома Аквінський вважав, що тваринна душа не може потрапити до раю. Натомість засновник методизму Джон Веслі вірив, що тварини воскреснуть і потраплять на небеса.

Релігії, які визнають душі всіх живих істот

В індуїзмі люди й тварини мають душу, яка проходить через нескінченний цикл народжень і смертей. Людина може переродитися твариною, а тварина — людиною. Народження твариною при цьому розглядають як наслідок негативної карми. Багато напрямів індуїзму заохочують вегетаріанство та ненасильство.

Буддизм також визнає цикл перероджень, але заперечує існування вічної незмінної душі. Люди й тварини перероджуються відповідно до карми, хоча людське життя вважають найсприятливішим для досягнення нірвани.

Джайнізм стверджує, що душі мають усі живі істоти, навіть мікроскопічні організми. Тому послідовники цієї релігії суворо дотримуються принципу ненасильства. Деякі ченці й черниці фільтрують воду, носять тканинні маски та вживають інших заходів, щоб випадково не зашкодити живим істотам.

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