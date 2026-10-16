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Церковне свято 16 жовтня: який старовинний звичай захищає будинок від зла

У народі це свято називають Лонгіновим днем

16 жовтня 2026, 06:24
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Кравцев Сергей

16 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника.

Церковне свято 16 жовтня: який старовинний звичай захищає будинок від зла

Прикмети 16 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі з цією датою пов'язують особливі звичаї, заборони та прикмети, за якими наші предки передбачали погоду на найближчі тижні.

У народі це свято називають Лонгіновим днем. З ним пов’язано чимало старовинних звичаїв, головні з яких присвячені здоров’ю, захисту дому та підготовці до холодів.

Особливого значення сьогодні надають сонячному світлу. Наші пращури вірили, що навіть слабкі промені осіннього сонця мають цілющу силу. Тому на Лонгіна радять обов'язково вийти надвір і хоча б трохи побути на сонці. З цієї ж причини прийнято виносити на свіже повітря зимовий одяг — вважається, що сонячне проміння наповнює речі теплом і допомагає захиститися від хвороб.

Оскільки святого Лонгіна шанують як цілителя очних недуг, день прийнято починати з молитви про здоров'я та добрий зір. За старовинним звичаєм вранці вмиваються колодязною водою, після чого звертаються до святого з проханням про зцілення.

Ще одна традиція пов’язана із захистом оселі. У давнину Лонгіна Сотника вважали охоронцем між світлом і темрявою, здатним уберегти людину від злих сил, пристріту та несправедливості. Тому цього дня радять подбати про захист дому. Згідно з народними повір’ями, біля паркану можна розмістити гілки колючих рослин — терну, ялівцю або чортополоху. Вважалося, що такий оберіг не дозволяє нечистій силі проникнути у двір.

Згідно з народними повір'ями, 16 жовтня особливо важливо зберігати гарний настрій та душевний спокій. За старих часів вважали, що сварки, злість і зневіра в Лонгінів день можуть обернутися затяжними неприємностями, хворобами та грошовими втратами.

Є й інші заборони, пов'язані із народними традиціями. Сьогодні не рекомендується. Якщо займатися дрібним рукоділлям — шити, вишивати та виконувати іншу копітку роботу. Виконувати дрібний ремонт та читати при поганому освітленні – з тієї ж причини вважалося, що у цей день потрібно берегти очі та не втомлювати їх. Лаятися і з'ясовувати стосунки — за повір'ям, навіть невелика сварка сьогодні може призвести до тривалої ворожнечі та низки невдач.

При цьому церковні настанови стосуються насамперед вчинків та ставлення до оточуючих, а заборони на рукоділля, ремонт та відкриті вікна відносяться до народних забобонів.

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