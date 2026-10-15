Церковне свято 15 жовтня: які три справи сьогодні принесуть достаток та удачу

15 жовтня за новим церковним календарем в Україні згадують святого Євфимія Солунського, відомого своєю мудрістю та благочестивим життям.

Прикмети 15 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Юхим Осіннім. За традицією цього дня продовжують готуватися до зими: перевіряють теплий одяг, чинять взуття, утеплюють будинки та поповнюють запаси продуктів.

Сьогодні за народною традицією радять не відкладати домашні справи, перевірити, чи все готове до холодів, і подбати про тепло та затишок у будинку. Вважається, що працьовитість у цей день приносить добробут, а ліньки можуть обернутися невдачами.

Церква цього дня закликає уникати сварок, засудження, заздрості та жадібності. Не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги, лихословити і бажати іншим зла. За народними повір'ями, слова, вимовлені на Єфимія Осіннього, мають особливу силу, тому важливо зберігати мир і доброзичливу атмосферу в сім'ї.

Головні заборони цього дня пов’язані з домашньою роботою, особливо жіночою. За народними прикметами, 15 жовтня не можна: прати та гладити білизну – вважалося, що це може спричинити хвороби на близьких; лагодити зламані речі — вірили, що після такого ремонту вони швидко знову прийдуть у непридатність, а до будинку прийдуть неприємності; сваритися, розпускати плітки і лихословити — вірили, що конфлікти можуть затягтися на довгі роки.

При цьому лінуватися сьогодні також не радять. За народною традицією, потрібно виконати хоча б три корисні справи – вважається, що це привабить удачу та достаток на весь рік.

Народні прикмети на Єфимія Осіннього підказують, коли чекати на перші морози, якою буде зима і на що чекати від погоди найближчими днями. Якщо сніг на Єфимія – до багатого врожаю хліба наступної осені. День дощовий та вітряний — зима буде суворою. Небо прояснилося — чекай на заморозки. Дерева вже скинули все листя — скоро прийдуть холоди. Вночі зірки світять тьмяно – до м'якої зими. Небо ясне, синє, а комахи ще активніші – зима буде теплою. Увечері чисте небо, а навколо місяця багряне свічення – до морозної та снігової зими. Над сонцем, що сходить, з'явилася хмара — до негоди.

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