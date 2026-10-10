Церковне свято 10 жовтня: які речі не можна позичати в цей день

10 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять святих Євлампія та Євлампії, які загинули як мученики за християнську віру. З цим днем пов'язано чимало народних звичаїв, заборон та прикмет, за якими наші предки визначали, коли прийдуть холоди та якою буде зима.

Прикмети 10 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Євлампій Зимоуказник, Передзимо. За традицією цей день присвячують наведенню порядку в домі та позбавленню від непотрібних речей. Старий, зношений одяг, який уже неможливо носити, викидають, а ще краще спалюють, а придатні речі віддають нужденним. Вважається, що така допомога обов’язково повертається добром.

Також у цей день прийнято готувати пироги з борошна нового врожаю, щоб весь наступний рік провести у достатку, ситості та доброму здоров'ї.

З Євлампієм пов'язано чимало і народних заборон. Один із головних — сьогодні не прийнято підмітати підлогу та виносити сміття, кажуть, що разом з ним можна вимести з дому щастя, гроші та удачу. Не радять давати в борг сірники та свічки – вважається, що разом із ними будинок залишають тепло, сімейну згоду та благополуччя.

Невдалим цей день вважається для важливих починань: не радять відкривати нові справи, робити великі покупки та приймати доленосні рішення. Є й особлива заборона, пов'язана з тваринами: не можна проганяти кішку, кошеня або собаку, які самі прийшли до будинку — згідно з повір'ям, людина, яка притулила бездомну тварину або надала йому допомогу, отримує благословення і приваблює в дім добро.

За народними прикметами на Євлампія судять про те, коли настане зима, якими будуть морози і чи скоро випаде перший сніг. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Дощ зі снігом – до теплого січня. Багато шишок на хвойних деревах – до сильних морозів. Суха та тепла погода – до затяжної осені. Немає морозу – зима не настане ще чотири тижні. Вранці на листі з'явилася роса – наближення нічних заморозків. Якщо на верхівках дерев ще є зелене листя – значить, весна буде ранньою, а якщо дерева вже повністю скинули листя – незабаром прийде зима.

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