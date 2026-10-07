Названо 10 фільмів про собак, які змушують плакати: деякі неможливо додивитися без сліз

Історії про собак часто виявляються одними з найемоційніших у кіно. Їхня відданість, дружба з людьми, важкі випробування та втрати здатні розчулити навіть тих, хто зазвичай не плаче під час фільмів. У добірці Ranker є чимало таких стрічок, а ми обрали з неї 10 особливо зворушливих історій.

Сумний цуценя як ілюстрація до емоційних історій про собак у кіно. Фото: sylviray / Pixabay

"Балто" — анімаційна історія наполовину собаки, наполовину вовка, який допомагає доставити ліки до Нома під час епідемії дифтерії 1925 року.

"Де росте червона папороть" розповідає про хлопчика Біллі та його двох собак — Олд Дена і Літл Енн. Їхня дружба стає важливою частиною його дитинства, але історія має трагічний фінал.

"Старий Йеллер" — класична стрічка Disney про безпритульного пса, який стає членом родини та захищає її.

"Макс" розповідає про службового собаку, який після загибелі свого господаря в Афганістані повертається до США і поступово зближується з його молодшим братом Джастіном.

"Лис і пес" спочатку показує теплу дружбу між лисеням Тодом і цуценям мисливського собаки Коппером. Однак дорослішання та обставини змушують їх опинитися по різні боки, перетворюючи колишніх друзів на суперників.

У "Франкенвіні" хлопчик Віктор намагається повернути до життя свого улюбленого пса Спаркі після того, як його збиває автомобіль.

"Собачий шлях додому" розповідає про Беллу, яка долає сотні кілометрів, намагаючись повернутися до свого господаря Лукаса.

"Усі пси потрапляють до раю" поєднує гумор із темами смерті, провини, помсти та самопожертви.

Особливе місце посідає "Хатіко: Найвірніший друг" — історія собаки, який після смерті господаря продовжує чекати на нього біля вокзалу.

"Порятунок Рубі" розповідає про собаку з притулку, яку кілька разів повертали назад, перш ніж вона отримала шанс стати пошуково-рятувальним собакою.

Усі ці фільми різні за сюжетом і настроєм, але їх об'єднують любов, вірність, втрати та другий шанс. Саме тому деякі з них краще дивитися із запасом серветок.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що війна в Україні змінює собак: вчені виявили ознаки швидкої зворотної еволюції