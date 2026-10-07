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Названо 10 фільмів про собак, які змушують плакати: деякі неможливо додивитися без сліз

Ці історії про відданість, дружбу та втрати здатні розчулити навіть найстійкіших глядачів

7 жовтня 2026, 21:01
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Сергій Кречмаровський

Історії про собак часто виявляються одними з найемоційніших у кіно. Їхня відданість, дружба з людьми, важкі випробування та втрати здатні розчулити навіть тих, хто зазвичай не плаче під час фільмів. У добірці Ranker є чимало таких стрічок, а ми обрали з неї 10 особливо зворушливих історій.

Названо 10 фільмів про собак, які змушують плакати: деякі неможливо додивитися без сліз

Сумний цуценя як ілюстрація до емоційних історій про собак у кіно. Фото: sylviray / Pixabay

  • "Балто" — анімаційна історія наполовину собаки, наполовину вовка, який допомагає доставити ліки до Нома під час епідемії дифтерії 1925 року. 

  • "Де росте червона папороть" розповідає про хлопчика Біллі та його двох собак — Олд Дена і Літл Енн. Їхня дружба стає важливою частиною його дитинства, але історія має трагічний фінал.

  • "Старий Йеллер" — класична стрічка Disney про безпритульного пса, який стає членом родини та захищає її. 

  • "Макс" розповідає про службового собаку, який після загибелі свого господаря в Афганістані повертається до США і поступово зближується з його молодшим братом Джастіном.

  • "Лис і пес" спочатку показує теплу дружбу між лисеням Тодом і цуценям мисливського собаки Коппером. Однак дорослішання та обставини змушують їх опинитися по різні боки, перетворюючи колишніх друзів на суперників. 

  • У "Франкенвіні" хлопчик Віктор намагається повернути до життя свого улюбленого пса Спаркі після того, як його збиває автомобіль.

  • "Собачий шлях додому" розповідає про Беллу, яка долає сотні кілометрів, намагаючись повернутися до свого господаря Лукаса. 

  • "Усі пси потрапляють до раю" поєднує гумор із темами смерті, провини, помсти та самопожертви.

  • Особливе місце посідає "Хатіко: Найвірніший друг" — історія собаки, який після смерті господаря продовжує чекати на нього біля вокзалу. 

  • "Порятунок Рубі" розповідає про собаку з притулку, яку кілька разів повертали назад, перш ніж вона отримала шанс стати пошуково-рятувальним собакою.

Усі ці фільми різні за сюжетом і настроєм, але їх об'єднують любов, вірність, втрати та другий шанс. Саме тому деякі з них краще дивитися із запасом серветок.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що війна в Україні змінює собак: вчені виявили ознаки швидкої зворотної еволюції



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