Найвищий кінь у світі: як виглядає гігантський Гʼюго (ФОТО)

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Slava Kot
Чотирирічний Гʼюго живе в Таустері в Англії у власника розплідника шайрських коней Tove Valley Shire Horses Бретта Мастерса. Представники Книги рекордів Гіннеса зацікавилися конем після численних повідомлень у ЗМІ, які називали Гʼюго найбільшим конем у світі.
Найвищий кінь у світі
Врешті рекорд Гʼюго офіційно підтвердив ветеринар Книги рекордів Гіннеса. Крім того, для точності вимірювання проводили без підків. У результаті зріст найвищого коня у світ становить 199 см у холці.
Найвищий кінь у світі: Гʼюго з Великої Британії
Попри рекордний показник, кінь ще не завершив ріст. Власник припускає, що Гʼюго може продовжувати рости приблизно до восьми з половиною років. Саме тому за здоров’ям тварини стежать особливо ретельно. Гʼюго регулярно оглядає ветеринар, кожні шість місяців його відвідує стоматолог, а також з ним працюють мануальний терапевт і масажист. На додачу, коню підібрали спеціальний раціон і добавки.
Попри гігантські розміри, власник описує Гʼюго як надзвичайно доброго та лагідного коня. Під час прогулянок люди часто зупиняються, щоб сфотографувати тварину. За словами Мастерса, Гʼюго любить увагу і почувається щасливим.
Найвищий кінь у світі
Шайрські коні, яких також називають англійськими ваговозами, відомі своїми великими розмірами та значною фізичною силою. Протягом століть їх використовували на фермах, для перевезення вантажів і роботи з важким сільськогосподарським обладнанням.
Зауважимо, що наразі рекордсменом за зростом вважається кінь шайрський мерин Сампсон, який пізніше був перейменований на Мамонта. У 1850 році його зріст становив 2,19 метра.