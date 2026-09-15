Найвищий кінь у світі: як виглядає гігантський Гʼюго (ФОТО)

Чотирирічний Гʼюго живе в Таустері в Англії у власника розплідника шайрських коней Tove Valley Shire Horses Бретта Мастерса. Представники Книги рекордів Гіннеса зацікавилися конем після численних повідомлень у ЗМІ, які називали Гʼюго найбільшим конем у світі.

Найвищий кінь у світі

Врешті рекорд Гʼюго офіційно підтвердив ветеринар Книги рекордів Гіннеса. Крім того, для точності вимірювання проводили без підків. У результаті зріст найвищого коня у світ становить 199 см у холці.

Найвищий кінь у світі: Гʼюго з Великої Британії

Попри рекордний показник, кінь ще не завершив ріст. Власник припускає, що Гʼюго може продовжувати рости приблизно до восьми з половиною років. Саме тому за здоров’ям тварини стежать особливо ретельно. Гʼюго регулярно оглядає ветеринар, кожні шість місяців його відвідує стоматолог, а також з ним працюють мануальний терапевт і масажист. На додачу, коню підібрали спеціальний раціон і добавки.

"Він живе як у п'ятизірковому готелі", — жартує Мастерс вказуючи, що Гʼюго має усе необхідне.

Попри гігантські розміри, власник описує Гʼюго як надзвичайно доброго та лагідного коня. Під час прогулянок люди часто зупиняються, щоб сфотографувати тварину. За словами Мастерса, Гʼюго любить увагу і почувається щасливим.

Найвищий кінь у світі

Шайрські коні, яких також називають англійськими ваговозами, відомі своїми великими розмірами та значною фізичною силою. Протягом століть їх використовували на фермах, для перевезення вантажів і роботи з важким сільськогосподарським обладнанням.

Зауважимо, що наразі рекордсменом за зростом вважається кінь шайрський мерин Сампсон, який пізніше був перейменований на Мамонта. У 1850 році його зріст становив 2,19 метра.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як виглядає найнижчий кінь у світі , що розміром не більший ніж великий собака.