Найстаріша фотосесія собаки: як виглядають архівні знімки 1870-х років (ФОТО)

Сьогодні фотографії домашніх тварин заповнюють соцмережі, але любов людей до знімків своїх улюбленців має значно довшу історію. Одним з найцікавіших прикладів вважають серію фотографій собаки австралійського ювеліра А. Рендалла, зроблену приблизно у 1870–1875 роках у Новому Південному Вельсі.

Найстаріша фотосесія собаки

Безіменний пес отримав те, що для того часу було справжньою рідкістю, а саме окрему фотосесію. Його посадили у студії перед декоративним тлом, поруч поставили меблі та накрили стіл візерунчастою скатертиною. Судячи зі знімків, тварина напрочуд спокійно позувала перед камерою.

Найстаріша фотосесія собаки

Фотографії пов'язують з відомими австралійськими майстрами Бофо Мерліном та Чарльзом Бейліссом. У 1870-х роках фотографування було складним і дорогим процесом. Використання мокрих скляних негативів вимагало тривалої експозиції, тому людині під час портретної зйомки доводилося залишатися майже нерухомою.

Найстаріша фотосесія собаки

Для активної домашньої тварини така процедура була ще складнішою. Саме тому окрема фотосесія собаки виглядає незвичайною для 19 століття. Домашні тварини іноді потрапляли на сімейні портрети, але спеціально організована студійна зйомка була складним викликом.

Не менш несподіваною є історія збереження цих кадрів. Понад 3500 скляних негативів колекції, відомої як Колекція Голтерманна, десятиліттями залишалися забутими. Їх виявили лише у 1951 році у садовому сараї. Сьогодні історичні матеріали зберігаються у Державній бібліотеці Нового Південного Вельсу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Vogue обрав найфотогенічнішого собаку року.