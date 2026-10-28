Любите цілувати собаку? Вчені виявили в її роті паразита, пов'язаного з людьми

Власники собак часто дозволяють улюбленцям облизувати обличчя, а дехто навіть цілує їх у морду. Проте нове дослідження показало, що в ротовій порожнині домашніх тварин можуть жити паразити, які зазвичай зустрічаються в людей. Науковці поки не з'ясували, чи можуть собаки передавати їх людині.

Дослідження вчених виявило у домашніх тварин паразита, пов'язаного з людиною. Фото: Pixabay / christina0chiz

Якого паразита виявили у собак

Дослідники з Польщі вивчали мікроорганізми в ротовій порожнині домашніх тварин. Особливу увагу привернув Trichomonas tenax — одноклітинний паразит, який живиться мікроорганізмами між зубами та біля ясен. У людей він може бути пов'язаний із захворюваннями тканин, що підтримують зуби.

Результати дослідження опублікували в журналі Veterinary Research Communications. Науковці взяли зразки з ротової порожнини 238 домашніх тварин у Польщі: 151 собаки та 87 котів.

Трихомонад виявили у 17% зразків від собак і майже 6% зразків від котів. T. tenax був одним із видів, знайдених і в собак, і в котів.

Які тварини мають вищий ризик

За результатами дослідження, трихомонади частіше виявляли в собак віком понад дев'ять років і тварин із значними відкладеннями зубного каменю. Водночас науковці не встановили, звідки саме паразити потрапляють до ротової порожнини домашніх улюбленців.

Оскільки T. tenax може поширюватися через слину, дослідники припускають можливість передавання між людьми та тваринами. Однак це поки лише гіпотеза, а не доведений шлях зараження. Щоб оцінити потенційні ризики для здоров'я людей і домашніх улюбленців, потрібні додаткові дослідження.

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