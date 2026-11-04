Їм не потрібне навчання: вчені з'ясували, що собаки здатні відчувати небезпечний напад у незнайомців

Собаки можуть розпізнавати запах, пов'язаний з епілептичним нападом, навіть якщо ніколи не проходили спеціального навчання і не знайомі з людиною, у якої стався напад. Такого висновку дійшли дослідники Міланського університету після експерименту з 30 тваринами.

Собака може розпізнавати запахи, пов'язані з епілептичними нападами. Фото: Pixabay

Для дослідження науковці зібрали зразки поту в однієї шестирічної дівчинки з епілепсією. Матеріал отримували під час нападу, а також за шість годин до або після нього. Третім зразком стала стерильна марлева серветка для контролю.

До експерименту запросили 30 собак різних порід. Жодна з них раніше не контактувала з учасницею дослідження та не мала досвіду пошуку медичних запахів. Кожній тварині давали дві хвилини, щоб дослідити три станції із запахами. Власники собак і дослідники не знали, де розміщено зразок, зібраний під час нападу.

У результаті 14 собак насамперед підійшли саме до нього. Це траплялося на 40% частіше, ніж можна було б очікувати випадково. Коли поруч зі зразками поставили порожні миски для їжі, щоб заохотити тварин до пошуку, тенденція збереглася. Водночас собаки не проводили біля цього запаху більше часу й не поверталися до нього частіше.

На думку авторів роботи, тварини могли реагувати на леткі органічні сполуки, які з'являються в запаху людини під час епілептичного нападу. Однак поки що це лише припущення.

Дослідження має важливе обмеження: зразки поту взяли лише в однієї людини. Тому невідомо, чи можуть собаки так само розпізнавати запах нападів у інших пацієнтів. Науковці планують продовжити експерименти з більшою кількістю донорів. Якщо результати підтвердяться, це допоможе розробити нові способи виявлення нападів і підтримки людей з епілепсією.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чи мають тварини душу