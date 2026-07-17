Чому коти насправді перебирають лапками: ветеринари приголомшили сенсацією

Багато власників котів хоча б раз помічали, як їхній улюбленець ритмічно перебирає лапками ковдру, лежанку або навіть коліна господаря. Ветеринари пояснюють, що така поведінка є цілком природною і в більшості випадків свідчить про комфорт, довіру та відчуття безпеки.

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Як повідомляє Egeszseg Kalauz, ця звичка формується ще у перші дні життя кошенят. Під час годування вони натискають лапками на живіт матері, стимулюючи виділення молока. Саме тому в дорослому віці такі рухи асоціюються у котів із теплом, спокоєм і захищеністю.

Фахівці зазначають, що якщо тварина одночасно муркоче, має розслаблений вигляд і напівзаплющені очі, причин для занепокоєння немає. Ба більше, коли кіт перебирає лапками саме на своєму господареві, це вважається одним із найяскравіших проявів довіри та прихильності.

Під час цього ритуалу кішки нерідко випускають кігті. Ветеринари наголошують, що така поведінка не є ознакою агресії, а лише залишком інстинктів, сформованих ще в дитинстві. Якщо кігті завдають незручностей, рекомендується покласти на коліна плед або регулярно підстригати їх.

Крім того, на подушечках лап у котів розташовані залози, які виділяють феромони. Перебираючи лапками, тварина залишає свій запах, позначаючи місце або людину як безпечні.

Втім, іноді ця поведінка допомагає котам долати стрес після переїзду, появи нового члена сім'ї чи відвідування ветеринара.

Водночас лікарі радять уважніше придивитися до улюбленця, якщо звичка раптово зникла або стала надмірно нав'язливою. Особливо, якщо це супроводжується втратою апетиту, млявістю, постійним бажанням ховатися, надмірним вилизуванням чи ознаками болю. У таких випадках тварину рекомендують показати ветеринару.

Фахівці також наголошують, що далеко не всі коти перебирають лапками. Одні роблять це регулярно, інші — лише в дитинстві або на м'яких поверхнях, а деякі не мають такої звички зовсім. Це вважається нормальною особливістю характеру і не свідчить про проблеми зі здоров'ям чи недостатню прив'язаність до господаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що багато людей помічали, що коти регулярно з'являються біля їхнього будинку або навіть заходять на подвір'я. Така поведінка не є випадковою. Як зазначає видання Zoorithm, домашніх і безпритульних котів можуть приваблювати безпечні умови, їжа або навіть звичайна людська увага.