Чи вміють тварини зловтішатися: вчені розкрили несподіваний факт про почуття

Людям добре знайоме відчуття, коли чужа невдача викликає не співчуття, а задоволення. Для такого переживання навіть існує окреме слово — зловтіха, або Schadenfreude. Але чи можуть відчувати щось подібне тварини? Науковці поки не мають однозначної відповіді, хоча поведінка деяких видів змушує замислитися.

Собаки здатні розпізнавати емоції інших тварин, але вчені не мають доказів, що вони відчувають злорадство. Фото: Pixabay / neet1004

Однією з причин складності такого питання є те, що дослідники не можуть безпосередньо запитати тварину про її емоції. Вони змушені оцінювати поведінку, реакції та контекст, у якому виникають певні дії. А зовнішня реакція ще не обов'язково свідчить про наявність складного людського почуття.

Що показують спостереження

Відомо, що багато соціальних тварин здатні розпізнавати емоційний стан своїх родичів. Вони можуть реагувати на страх, агресію або стрес інших особин, а деякі види навіть змінюють власну поведінку залежно від того, що відбувається з членами групи.

Особливо цікавими є примати. Їхня складна соціальна поведінка включає конкуренцію, союзи, конфлікти та примирення. Через це деякі дії можуть здатися схожими на людську зловтіху. Наприклад, тварина може проявляти активність після того, як суперник зазнав невдачі.

Проте вчені застерігають від надто швидких висновків. Те, що людина сприймає як радість через чужу поразку, може мати зовсім інше пояснення. Тварина могла просто скористатися ситуацією, отримати доступ до ресурсу або відчути полегшення після завершення конфлікту.

Чому відповідь залишається складною

Для справжньої зловтіхи недостатньо просто позитивної реакції на невдачу іншої особини. Йдеться про складний емоційний стан, у якому важливе розуміння того, що іншому стало гірше, і позитивне ставлення саме до цього факту.

Тому наразі немає переконливих доказів, що тварини відчувають Schadenfreude так само, як люди. Водночас їхня здатність розуміти емоції інших і реагувати на соціальні події показує, що межі тваринного емоційного світу можуть бути значно складнішими, ніж здавалося раніше.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому вчені б'ють на сполох через вірусні відео з котами