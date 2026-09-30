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За цими дверима заховано те, що не можна просто так побачити: 5 найбільш захищених сховищ світу

За масивними дверима та бетонними стінами зберігаються золото, насіння, секретні дані й історичні артефакти

30 вересня 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Деякі сховища настільки добре захищені, що звичайний сейф на їхньому тлі здається дитячою іграшкою. Їх ховають глибоко під землею, оточують системами безпеки та захищають багатотонними дверима. Але найцікавіше — те, що знаходиться всередині.

За цими дверима заховано те, що не можна просто так побачити: 5 найбільш захищених сховищ світу

Форт-Нокс - одне з найвідоміших захищених сховищ світу. Фото: Cliff / Wikimedia Commons

  • Форт-Нокс. Знамените сховище у штаті Кентуккі захищене товстими стінами, армованою сталлю та 22-тонними дверима. Усередині зберігаються тисячі тонн золотих злитків. Комбінація від головних дверей розділена між кількома співробітниками, тому повністю її не знає жодна людина.

  • Сховище насіння на Шпіцбергені. Svalbard Global Seed Vault розташоване всередині гори приблизно за 120 метрів від поверхні. Тут зберігають насіння рослин з усього світу, щоб зберегти генетичне різноманіття на випадок глобальної катастрофи.

  • Шайєнн-Маунтін. Комплекс усередині гори в Колорадо свого часу був одним із ключових об'єктів американської системи попередження про ракетний напад і NORAD. Масивні двері та розташування глибоко в скелі забезпечують додатковий захист від надзвичайних загроз. Нині комплекс підтримується в режимі готовності.

  • Iron Mountain. Підземне сховище у колишній вапняковій шахті займає близько 1,7 млн квадратних футів. Серед цінностей, які там зберігалися, — уламки рейсу 93, оригінальна фотографія Альберта Ейнштейна та патент Томаса Едісона. Частина комплексу використовується як захищений дата-центр.

  • Бункер Bahnhof. Під вулицями Стокгольма розташований колишній ядерний бункер, перетворений на дата-центр компанії Bahnhof. Комплекс має резервне живлення та системи захисту. За даними The Fact Site, серед розміщених там серверів були сервери WikiLeaks.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 8 загадок, які століттями шукали на картах



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Джерело: https://www.thefactsite.com/whats-inside-the-worlds-5-toughest-safes/
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