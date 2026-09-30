За цими дверима заховано те, що не можна просто так побачити: 5 найбільш захищених сховищ світу

Деякі сховища настільки добре захищені, що звичайний сейф на їхньому тлі здається дитячою іграшкою. Їх ховають глибоко під землею, оточують системами безпеки та захищають багатотонними дверима. Але найцікавіше — те, що знаходиться всередині.

Форт-Нокс - одне з найвідоміших захищених сховищ світу. Фото: Cliff / Wikimedia Commons

Форт-Нокс. Знамените сховище у штаті Кентуккі захищене товстими стінами, армованою сталлю та 22-тонними дверима. Усередині зберігаються тисячі тонн золотих злитків. Комбінація від головних дверей розділена між кількома співробітниками, тому повністю її не знає жодна людина.

Сховище насіння на Шпіцбергені. Svalbard Global Seed Vault розташоване всередині гори приблизно за 120 метрів від поверхні. Тут зберігають насіння рослин з усього світу, щоб зберегти генетичне різноманіття на випадок глобальної катастрофи.

Шайєнн-Маунтін. Комплекс усередині гори в Колорадо свого часу був одним із ключових об'єктів американської системи попередження про ракетний напад і NORAD. Масивні двері та розташування глибоко в скелі забезпечують додатковий захист від надзвичайних загроз. Нині комплекс підтримується в режимі готовності.

Iron Mountain. Підземне сховище у колишній вапняковій шахті займає близько 1,7 млн квадратних футів. Серед цінностей, які там зберігалися, — уламки рейсу 93, оригінальна фотографія Альберта Ейнштейна та патент Томаса Едісона. Частина комплексу використовується як захищений дата-центр.

Бункер Bahnhof. Під вулицями Стокгольма розташований колишній ядерний бункер, перетворений на дата-центр компанії Bahnhof. Комплекс має резервне живлення та системи захисту. За даними The Fact Site, серед розміщених там серверів були сервери WikiLeaks.

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