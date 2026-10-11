"Він справді це сказав?": 10 безглуздих фраз подружжя, які неможливо слухати без сміху

У шлюбі люди нерідко дізнаються одне про одного щось несподіване. Іноді це відкриття стає приводом для сміху, особливо коли чоловік або дружина видає фразу, яку важко пояснити логікою. Користувачі BuzzFeed поділилися кумедними історіями про своїх партнерів, і деякі з них справді дивують.

Ілюстративне фото: кумедні непорозуміння між чоловіком і дружиною, які стають приводом для сімейних історій. Фото: Pexels

Несподівана логіка в повсякденному житті

Одна жінка розповіла, що її колишній чоловік відмовився від сексу, коли дізнався про її вагітність. Він пояснив це тим, що не хоче близнюків.

Інший чоловік побачив на животі домашнього кота нібито кліща. Коли дружина показала йому ще кілька таких "кліщів", він наполягав на візиті до ветеринара. Виявилося, що це були звичайні соски тварини. Чоловік не міг повірити, що вони є і в самців.

Ще одна пара посперечалася через тости. Чоловік був переконаний, що масло потрібно намазувати на хліб до підсмажування, інакше воно не розтане.

Чоловік іншої жінки вважав, що в горах має бути спекотно, адже вони розташовані ближче до Сонця.

Інший кумедний випадок стався в продуктовому магазині. Жінка попросила чоловіка купити яблука сорту "Ред Делішес" ("Червоні смачні"). Він обурився й запитав, звідки йому знати, чи справді вони смачні. Чоловік сприйняв назву сорту буквально, ніби смак кожного яблука потрібно було перевірити особисто.

Запитання, які збивають з пантелику

Один чоловік зателефонував дружині на роботу, щоб запитати, який сир додають до курки пармезан. Інший випадок стосувався окулярів: чоловік поцікавився, чи не зашкодить очам, якщо заснути в них.

Інший чоловік згадав, як колишня дружина здивувала його під час розмови про хворобу знайомого. Вона сказала, що це рідкісний розлад, від якого нібито помер Авраам Лінкольн. Чоловік перепитав, чи не має вона на увазі постріл у голову.

Ще одна дружина запитала, як пілоти знаходять Гаваї посеред океану, а потім поцікавилася, як вони стежать за островами, якщо ті плавають у воді.

А один чоловік запитав дружину, чи не варто їй перевірити простату через часті походи до туалету. Він здивувався, коли дізнався, що у жінок немає цього органа.

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