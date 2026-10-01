logo_ukra

BTC/USD

83948

ETH/USD

2699.84

USD/UAH

44.68

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Він побачив у машині коханців і підпалив її: чим закінчилася дивна історія в Малайзії
commentss НОВИНИ Всі новини

Він побачив у машині коханців і підпалив її: чим закінчилася дивна історія в Малайзії

62-річний чоловік вирішив, що в автомобілі перебувають чоловік і жінка в інтимній ситуації, та підпалив машину. Пізніше аналіз виявив у його організмі наркотичні речовини

1 жовтня 2026, 13:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Незвичайний інцидент стався 31 серпня в районі Черас у Куала-Лумпурі. 62-річний сантехнік, за версією поліції, вирішив, що в припаркованому автомобілі перебувають іноземець і жінка, які збираються вступити в інтимні стосунки. Після цього чоловік нібито підпалив машину.

Він побачив у машині коханців і підпалив її: чим закінчилася дивна історія в Малайзії

Ілюстрація до історії про сантехніка, який підпалив автомобіль у Малайзії. Зображення: adamlapunik / Pixabay

Що сталося біля автомобіля

За даними поліції, чоловік використав легкозаймисту рідину, щоб підпалити автомобіль. Пізніше в багажнику його власної машини правоохоронці знайшли пляшку з прозорою рідиною, яку попередньо ідентифікували як розчинник. Поліція вважає, що ця речовина могла використовуватися для розпалювання вогню.

Підозрюваного затримали протягом 24 годин після інциденту. Під час первинного аналізу сечі в нього виявили метамфетамін та амфетамін. Водночас це лише результат початкового скринінгу, тому стверджувати, що чоловік гарантовано перебував під дією наркотиків у момент підпалу, некоректно. Поліція також повідомила, що раніше він не мав судимостей або приводів до поліції.

Чим усе закінчилося

Чоловікові висунули обвинувачення за статтею 435 Кримінального кодексу Малайзії, яка стосується знищення або пошкодження майна вогнем чи вибуховою речовиною. За це може загрожувати до 14 років ув'язнення та штраф. У суді сантехнік не визнав себе винним.

Таким чином, ситуація, яку чоловік сприйняв як інтимну сцену в автомобілі, завершилася кримінальною справою. Водночас обставини його стану та остаточна оцінка вини мають бути встановлені в межах судового розгляду.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що лікарі відрізали не ту ногу: жінка прийшла на операцію через рак і стала подвійною ампутанткою



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mustsharenews.com/plumber-setting-car-fire/
Теги:

Новини

Всі новини