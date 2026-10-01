Він побачив у машині коханців і підпалив її: чим закінчилася дивна історія в Малайзії

Незвичайний інцидент стався 31 серпня в районі Черас у Куала-Лумпурі. 62-річний сантехнік, за версією поліції, вирішив, що в припаркованому автомобілі перебувають іноземець і жінка, які збираються вступити в інтимні стосунки. Після цього чоловік нібито підпалив машину.

Ілюстрація до історії про сантехніка, який підпалив автомобіль у Малайзії. Зображення: adamlapunik / Pixabay

Що сталося біля автомобіля

За даними поліції, чоловік використав легкозаймисту рідину, щоб підпалити автомобіль. Пізніше в багажнику його власної машини правоохоронці знайшли пляшку з прозорою рідиною, яку попередньо ідентифікували як розчинник. Поліція вважає, що ця речовина могла використовуватися для розпалювання вогню.

Підозрюваного затримали протягом 24 годин після інциденту. Під час первинного аналізу сечі в нього виявили метамфетамін та амфетамін. Водночас це лише результат початкового скринінгу, тому стверджувати, що чоловік гарантовано перебував під дією наркотиків у момент підпалу, некоректно. Поліція також повідомила, що раніше він не мав судимостей або приводів до поліції.

Чим усе закінчилося

Чоловікові висунули обвинувачення за статтею 435 Кримінального кодексу Малайзії, яка стосується знищення або пошкодження майна вогнем чи вибуховою речовиною. За це може загрожувати до 14 років ув'язнення та штраф. У суді сантехнік не визнав себе винним.

Таким чином, ситуація, яку чоловік сприйняв як інтимну сцену в автомобілі, завершилася кримінальною справою. Водночас обставини його стану та остаточна оцінка вини мають бути встановлені в межах судового розгляду.

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