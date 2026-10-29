Від цих історій холоне кров: 10 загадок, які людство досі не змогло розгадати

Деякі загадки залишаються нерозкритими десятиліттями, попри численні розслідування та пошуки. Зникнення людей, загадкові вбивства й дивні обставини злочинів досі породжують запитання, на які ніхто не може дати остаточної відповіді.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines у небі. Фото: Ohconfucius / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Зникнення, що шокували світ

У 2007 році під час відпочинку в Португалії зникла майже чотирирічна Мадлен Макканн. Дівчинку так і не знайшли. У 1966 році в Австралії безвісти зникли троє дітей Бомонт, яких востаннє бачили на пляжі з незнайомцем.

У 2014 році з радарів зник літак Malaysia Airlines MH370, що прямував із Куала-Лумпура до Пекіна. Уламки знайшли, але доля пасажирів та обставини катастрофи залишили багато запитань.

Убивці, яких не вдалося викрити

У 1986 році вбили прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме. Попри багаторічне розслідування, обставини злочину залишилися предметом суперечок.

У США серійний убивця на прізвисько Зодіак у 1960-х і 1970-х роках убивав людей та надсилав газетам зашифровані листи. Його особу остаточно не встановили. У Новому Орлеані в 1918-1919 роках невідомий нападник убивав людей сокирою, а потім безслідно зник.

Ще одна загадка — викрадення літака Д. Б. Купером у 1971 році. Чоловік отримав викуп і вистрибнув із літака з парашутом. Його більше ніхто не бачив.

Загадки, що не дають спокою

Ще одна дивна історія сталася в американському містечку Кейп-Елізабет: незнайомець проникав у будинки й спостерігав за людьми уві сні. Його особу не встановили.

У 1982 році в Чикаго семеро людей померли після прийому знеболювальних капсул із ціанідом. Винного не засудили.

У 1922 році на німецькій фермі Гінтеркайфек убили шістьох людей. Після злочину вбивця, ймовірно, ще кілька днів залишався в будинку, користувався піччю та їв запаси родини. Справу не розкрили.

Ці десять історій об'єднує одне: навіть через роки ключові запитання залишаються без відповіді.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 8 загадок, які століттями шукали на картах