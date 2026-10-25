Тижнями возив у машині 30 тис. доларів і не знав про це: як американець знайшов виграшний квиток

Звичайна поїздка на автомобілі несподівано обернулася для жителя американського штату Меріленд виграшем у 30 тис. доларів. Чоловік кілька тижнів навіть не здогадувався, що в його машині лежить квиток із великим призом. Про виграш він дізнався випадково, коли забута покупка раптом нагадала про себе.

Лотерейний квиток може несподівано змінити життя людини. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Квиток, про який він забув

Житель міста Маунт-Ейрі придбав лотерейний квиток 2 жовтня в магазині 7-Eleven на Ріджсайд-драйв. Після покупки чоловік поклав його під сонцезахисний козирок свого автомобіля. Там квиток і залишався протягом наступних тижнів, поки власник не згадав про нього.

За словами переможця, квиток несподівано впав йому просто на коліна. Цей випадок спонукав чоловіка перевірити, чи принесла йому участь у розіграші якийсь приз. Він звірив зазначені числа з виграшною комбінацією та з'ясував, що вгадав чотири з п'яти чисел. Однак американець не був упевнений, чи достатньо цього для значного виграшу.

Як підтвердили виграш

Щоб з'ясувати результат, чоловік повернувся до того самого магазину, де придбав квиток. Касир відсканував його та підтвердив, що квиток справді виграшний, а сума призу становить 30 тис. доларів. Так звичайна покупка, про яку власник майже забув, перетворилася на приємний фінансовий сюрприз.

Переможець уже вирішив, як розпорядитися грошима. Більшу частину суми він планує відкласти на непередбачені витрати, щоб мати фінансовий запас на складні часи. Водночас чоловік хоче витратити частину виграшу на вечерю для свого сусіда по кімнаті. Таким чином він збирається віддячити йому за допомогу: сусід підвіз його, щоб забрати приз.

Ця історія нагадує, що іноді несподіваний виграш можна виявити тоді, коли про нього вже давно забули.

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