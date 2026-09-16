Тарологиня шокувала прогнозом про мирні мирні переговори щодо закінчення війни

Переможниця "Битви екстрасенсів" та тарологиня Яна Пасинкова зробила прогноз щодо майбутніх переговорів про закінчення війни в Україні. За її словами, найближчим часом можуть з’явитися новини про обміни, повернення людей та зустрічі української й російської делегацій у третій країні.

Переговори про закінчення війни: прогноз Яни Пасинкової

Свої припущення щодо війни в Україні Яна Пасинкова озвучила на власному YouTube-каналі. Тарологиня заявила, що наразі не бачить активної дипломатії, спрямованої на примушення Росії до миру.

"Усі надіються на якесь чудо, на якийсь щасливий випадок. Дипломатія не дуже", — сказала Пасинкова.

Однак тарологиня стверджує, що переговорний процес нібито незабаром активізується. Пасинкова очікує, що публічно стане відомо про певні домовленості або контакти між сторонами.

"Переговори зараз будуть іти повним ходом. От-от ми з вами побачимо, почуємо або про обміни, або про повернення. Це якось пов’язано з процесом переговорів", — заявила вона.

За словами Пасинкової, окремі зустрічі можуть відбутися за межами України та Росії, зокрема у третій країні. При цьому тарологиня висловила скепсис щодо можливості швидкого завершення війни саме завдяки дипломатичним контактам. За її словами, "переговорами війну не закінчити" та додала, що сторони можуть використовувати переговорний процес для того, щоб "тягнути час".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіваний прогноз щодо Росії до кінця року.

Також "Коментарі" писали, що відомий астролог назвав точний рік, коли закінчиться війна в Україні.