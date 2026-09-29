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Такого буряка ви ще не бачили: у Британії виростили овоч вагою понад 26 кг

На конкурсі гігантських овочів одразу сім рослин встановили світові рекорди

29 вересня 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Звичайний буряк навряд чи здивує досвідченого городника, але британський овоч важко навіть уявити на звичайній грядці. На осінньому шоу в Малверні виростили коренеплід вагою понад 26 кг, який офіційно став новим світовим рекордсменом.

Такого буряка ви ще не бачили: у Британії виростили овоч вагою понад 26 кг

Буряк вагою понад 26 кг. Фото: Guinness World Records

Буряк важить понад 26 кг

Рекорд встановили на CANNA UK National Giant Vegetables Championship, що проходив 25-27 вересня в межах Malvern Autumn Show. Буряк виростив британський садівник Вінсент Сьодін. Його вага склала 26,02 кг.

Цей результат дозволив побити попередній рекорд, який тримався ще з 2019 року. Представники Guinness World Records особисто перевірили овоч, після чого офіційно зафіксували досягнення.

Буряк був не єдиним гігантом

Цьогорічне змагання принесло одразу сім світових рекордів. Вінсент Сьодін, окрім найбільшого буряка, виростив найважчу кошикоподібну голівку соняшнику — 7,808 кг.

Інші учасники теж вразили результатами. Грем Барратт встановив рекорд найвищої рослини огірка — 7,598 м. Кевін Форті виростив люфу вагою 5,01 кг та найдовший тромбончіно — 1,486 м. Також зафіксували найважчий качан солодкої кукурудзи вагою 408 г і найдовший корінь кульбаби — 1,127 м.

Окремо відзначився гарбуз вагою 1258 кг. Він не побив світового рекорду, але став другим найважчим гарбузом в історії.

А Кевін Форті тим часом кинув своєрідний виклик Девіду Бекхему. Городник побачив у соцмережах, що колишній футболіст вирощує тромбончіно, і запропонував йому наступного сезону спробувати встановити світовий рекорд.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що оригінальну Birkin Джейн Біркін продали за 10 мільйонів доларів



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Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/9/more-monster-veg-crowned-at-malvern-but-will-david-beckham-heed-the-challenge
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