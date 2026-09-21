Священник прикріпив себе до 1000 гелієвих кульок: чим усе закінчилося (ФОТО)

У 2008 році бразильський священик отець Аделір Антоніо де Карлі вирішив злетіти в небо за допомогою 1000 різнокольорових гелієвих кульок. Його головною метою було встановити світовий рекорд тривалості польоту та зібрати кошти на каплицю для далекобійників поблизу свого будинку.

Священник прикріпив себе до 1000 гелієвих кульок

Антоніо де Карлі не був новачком у цій справі. Раніше він здійснив чотиригодинний політ та піднявся на висоту 5300 метрів над землею, будучи прикріпленим до 600 повітряних кульок. Священник також пройшов спеціальну підготовку з виживання.

Священник з Бразилії спробував встановити рекорд польоту на тисячі гелієвих кульок

У день старту, 20 квітня, священник відслужив месу, після чого сів до крісла з 1000 повітряних гелевих кульок та злетів з прибережного міста Паранагуа. Його план полягав у тому, щоб подолати сотні кілометрів углиб країни впродовж 20 годин. Антоніо де Карлі взяв із собою парашут, телефон, їжу та воду на випадок, якщо щось піде не так.

Священник прикріпив себе до 1000 гелієвих кульок

Однак погодні умови та технічні проблеми зруйнували його плани. Невдовзі після зльоту де Карлі почав втрачати орієнтацію і повідомив, що не може скористатися GPS. Через кілька годин зв’язок з ним перервався. Останнє повідомлення священника свідчило, що його знесло в бік Атлантичного океану і він втрачає висоту.

Лише через три місяці, у липні, біля узбережжя Ріо-де-Жанейро були знайдені людські рештки. Аналіз ДНК підтвердив, що це був Аделір Антоніо де Карлі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що індійський блогер намагався відправити собаку "у політ" на кульках.