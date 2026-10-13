Світовий рекорд, який не можуть побити 30 років: чоловік закинув гумовий чобіт майже на 64 метри

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Сергій Кречмаровський
Спортивні рекорди бувають не лише в бігу, стрибках чи важкій атлетиці. Іноді для світового визнання достатньо гумового чобота та вміння кинути його якнайдалі. Саме таке незвичайне досягнення вже три десятиліття залишається неперевершеним і привертає увагу завдяки своїй оригінальності.
Світовий рекорд із метання гумового чобота на 63,98 метра залишається неперевершеним із 1996 року. Фото: Pixabay
12 жовтня 1996 року фін Теппо Луома встановив світовий рекорд із метання гумового чобота. Його результат становив 63,98 метра — майже 64 метри. Досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса, а показник спортсмена зберігається вже близько 30 років.
На перший погляд, така дисципліна може здатися кумедною. Проте за незвичайним змаганням стоїть цілком конкретне завдання: потрібно надати чоботу якомога більшої дальності польоту. Тут важливі техніка кидка, координація рухів і правильний розрахунок зусиль.
Метання гумових чобіт належить до нестандартних спортивних розваг, які перетворилися на справжні змагання. На відміну від традиційних легкоатлетичних дисциплін, тут використовують предмет повсякденного вжитку, а не спеціальний спортивний снаряд.
Результат Луоми вражає не лише відстанню, а й тривалістю рекордного статусу. За три десятиліття ніхто не зміг перевершити позначку 63,98 метра. Це робить досягнення фінського спортсмена одним із тих незвичайних рекордів, які легко запам'ятати й складно повторити.
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