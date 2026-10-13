Світовий рекорд, який не можуть побити 30 років: чоловік закинув гумовий чобіт майже на 64 метри

Спортивні рекорди бувають не лише в бігу, стрибках чи важкій атлетиці. Іноді для світового визнання достатньо гумового чобота та вміння кинути його якнайдалі. Саме таке незвичайне досягнення вже три десятиліття залишається неперевершеним і привертає увагу завдяки своїй оригінальності.

Світовий рекорд із метання гумового чобота на 63,98 метра залишається неперевершеним із 1996 року. Фото: Pixabay

Рекорд, який тримається з 1996 року

12 жовтня 1996 року фін Теппо Луома встановив світовий рекорд із метання гумового чобота. Його результат становив 63,98 метра — майже 64 метри. Досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса, а показник спортсмена зберігається вже близько 30 років.

На перший погляд, така дисципліна може здатися кумедною. Проте за незвичайним змаганням стоїть цілком конкретне завдання: потрібно надати чоботу якомога більшої дальності польоту. Тут важливі техніка кидка, координація рухів і правильний розрахунок зусиль.

Чому цей рекорд такий незвичайний

Метання гумових чобіт належить до нестандартних спортивних розваг, які перетворилися на справжні змагання. На відміну від традиційних легкоатлетичних дисциплін, тут використовують предмет повсякденного вжитку, а не спеціальний спортивний снаряд.

Результат Луоми вражає не лише відстанню, а й тривалістю рекордного статусу. За три десятиліття ніхто не зміг перевершити позначку 63,98 метра. Це робить досягнення фінського спортсмена одним із тих незвичайних рекордів, які легко запам'ятати й складно повторити.

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