Привиди, прокляті будинки та старовинні цвинтарі: названо 10 наймоторошніших міст світу

Міста з легендами про привидів, загадковими будинками та старовинними цвинтарями приваблюють туристів, які шукають не звичайний відпочинок, а атмосферу містики. Видання Mental Floss опублікувало рейтинг десяти наймоторошніших напрямків світу. Місця оцінювали за кількістю екскурсій про привидів, будинків із моторошною репутацією та цвинтарів.

Покинутий будинок із похмурою атмосферою - образ міст, оповитих легендами про привидів, прокляті будівлі та паранормальні явища. Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Перше місце посів Бухарест у Румунії. Столиця отримала максимальні 100 балів за індексом темного туризму. У місті нарахували 84 екскурсії про привидів і 69 цвинтарів. Один із найвідоміших — цвинтар Беллу, де поховані видатні румунські письменники.

На другому місці опинився Рим. Його головна особливість — 266 цвинтарів, а також катакомби, що простягаються під містом. Третю сходинку посів Новий Орлеан у США. Він відомий екскурсіями старими кварталами, готичними гробницями та легендами про вампірів і вуду.

Четвертою стала Венеція: тут є 24 будинки з моторошною репутацією, понад 50 цвинтарів і майже 30 тематичних екскурсій. П'яте місце посіло невелике румунське містечко Бран. Воно приваблює шанувальників історій про Дракулу, а кількість екскурсій про привидів сягає 103.

До другої половини десятки увійшли американські Чарлстон (шосте місце) і Саванна (сьоме), відомі історичними цвинтарями та моторошними оповідями. Восьмим став Нешвілл, дев'ятою — Філадельфія, а замикає рейтинг Г'юстон. У цих містах дослідники також враховували кількість цвинтарів, будинків із привидами та тематичних турів.

Рейтинг не доводить існування надприродного: він показує, де найкраще розвинений туризм навколо містичних історій і похмурої спадщини. Для мандрівників це спосіб побачити знайомі міста з незвичного боку.

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