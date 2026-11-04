Правду приховували десятиліттями: 8 моторошних фактів про найстрашніші катастрофи в історії

Катастрофи не одразу відкривають усі свої таємниці. Через роки нові докази та свідчення змінюють уявлення про трагедії минулого. Деякі подробиці виявляються настільки моторошними, що важко повірити в їхню реальність. Ось вісім фактів, які стали відомі значно пізніше.

Аерофотозйомка Чорнобильської атомної електростанції із захисним саркофагом над зруйнованим енергоблоком. Фото: Vadim Mouchkin / IAEA

16 днів на дні Перл-Гарбора. Після японської атаки троє моряків залишилися заблокованими на затонулому USS West Virginia. Їх знайшли під час підйому корабля. Календар засвідчив, що вони прожили ще 16 днів.

Загибель пароплава Sultana. У 1865 році на судні, розрахованому на 376 пасажирів, перебували понад дві тисячі людей. Вибухнули три з чотирьох котлів. Пізніше розслідування виявило неякісний метал і поспішний ремонт.

Таємниця великої пожежі в Чикаго. Понад століття причиною пожежі 1871 року вважали корову, яка нібито перекинула ліхтар. Згодом журналіст зізнався, що вигадав цю історію. Справжню причину трагедії так і не встановили.

Мозок, що перетворився на скло. Під час виверження Везувію у 79 році загинув мешканець Геркуланума. У 2020 році вчені виявили в його черепі мозкову тканину, перетворену високою температурою на склоподібну масу.

Не лише айсберг потопив "Титанік". Дослідження показали, що крихкий метал і слабкі заклепки могли посилити руйнування корпусу лайнера після зіткнення з айсбергом.

Смертоносний смог Лондона. Смог 1952 року забрав, за оцінками, до 12 тисяч життів. Дослідники згодом з'ясували, що забруднення перетворилося на небезпечний кислотний аерозоль.

Екіпаж Challenger міг бути живим. Після руйнування шатла у 1986 році кабіна залишилася цілою під час падіння. Увімкнені аварійні кисневі системи свідчили, що деякі члени екіпажу могли пережити початковий вибух.

Попередження перед Чорнобилем. Розсекречені документи засвідчили, що на станції раніше траплялися аварії та порушення безпеки. Частину інформації про проблеми приховували.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що непробивний захист Землі дав тріщину: що виявили вчені після потужної сонячної бурі