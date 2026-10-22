Понад 170 років полюють на привидів: чим займається найстаріший паранормальний клуб у світі

Більше ніж 170 років учасники британського Ghost Club досліджують повідомлення про привидів і паранормальні явища. Організацію визнали найстарішою у світі групою з розслідування таких випадків, а її історія пов'язана з відомими людьми та загадковими подіями.

Привиди та таємниці паранормальних розслідувань. Фото: Pixabay

Як виник клуб мисливців за привидами

Історія Ghost Club почалася у 1855 році, коли студенти Триніті-коледжу в Кембриджі почали збиратися, щоб обговорювати привидів і психічні феномени. У 1862 році організація офіційно запрацювала в Лондоні. Серед її учасників були державні службовці, науковці та письменник Чарльз Дікенс.

У 1870-х роках початкове об'єднання розпалося, але в 1882 році його відродили. Відтоді клуб регулярно проводить зустрічі та розслідування.

Як досліджують паранормальні явища

Учасники відвідують історичні будівлі та місця, які вважають населеними привидами. Там вони фіксують незвичайні явища й збирають свідчення очевидців. Клуб проводить десять зустрічей на рік, організовує поїздки та видає щоквартальний журнал.

Дослідники наголошують на точності спостережень і спочатку шукають звичайні пояснення подій. Вони не проводять екзорцизмів, а використання дощок Віджа заборонене.

Загадкові випадки та незвичайні традиції

Серед відомих розслідувань клубу — справа про полтергейст в Енфілді, де у 1977-1979 роках повідомляли про дивні звуки та предмети, що нібито рухалися самі. Деякі епізоди могли бути результатом обману, інші залишилися складними для пояснення.

5 листопада 2025 року Ghost Club офіційно підтвердив рекорд як найстаріша група з дослідження паранормальних явищ. Одна з традицій організації — згадувати померлих учасників. Зустрічі й досі починаються словами: "Вітаємо, привиди та живі".

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