Онук познайомив її з Fortnite: 78-річна бабуся за 9 років встановила рекорд

Коли Кет Боуї вперше побачила, як її онук грає у Fortnite, вона одразу зацікавилася. Це сталося у 2017 році, коли у грі з'явився режим Battle Royale. Майже через дев'ять років 78-річна жителька Абердіна сама стала рекордсменкою.

Рекордсменка Fortnite на Twitch. Фото: Guinness World Records

Усе почалося з виклику

Кет створила власний обліковий запис Fortnite у 2018 році, а потім почала вести трансляції на Twitch. За її словами, саме онук підштовхнув її до цього, хоча зробив це не зовсім навмисно.

Юнак не вірив, що бабуся справді гратиме у Fortnite, і припустив, що дивитися її ніхто не стане. Кет сприйняла це як виклик і вирішила довести протилежне. Тепер за її трансляціями стежать понад 24 тисячі підписників.

Гра стала частиною життя

Кет регулярно проводить багатогодинні стріми та каже, що за всі ці роки не втратила інтересу до Fortnite. Вона пробувала й інші ігри, проте саме ця продовжує приносити їй особливе задоволення.

При цьому бабуся не зациклюється лише на перемогах. За її словами, під час кожної гри вона має на меті кинути виклик самій собі. А стрімінг для неї – це не лише змагання, а й можливість спілкуватися з глядачами та друзями.

1 вересня Кет виповнилося 78 років. Guinness World Records офіційно визнав її найстаршою жінкою-стрімером Fortnite на Twitch. Її історія увійшла до Gamer's Edition 2027.

Сама рекордсменка зізнається, що колись сприймала потрапляння до Книги рекордів як далеку мрію. Тепер вона продовжує грати і вже дивиться у бік 80-річчя, не збираючись зупинятися.

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