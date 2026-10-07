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Неймовірний лотерейний ризик: чоловік купив 50 однакових квитків і зірвав джекпот

Він був настільки впевнений у своїх числах, що повторив ставку 50 разів

7 жовтня 2026, 19:36
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Сергій Кречмаровський

Іноді одна невелика ставка може повністю змінити життя, але цей випадок виглядає особливо неймовірним. Чоловік настільки повірив у обрані ним числа, що вирішив не обмежуватися одним лотерейним квитком. Замість цього він придбав одразу 50 квитків з однаковою комбінацією.

Неймовірний лотерейний ризик: чоловік купив 50 однакових квитків і зірвав джекпот

Лотерейні кульки / Фото: Pixabay

Таке рішення могло здатися надто ризикованим, адже у разі невдачі всі 50 ставок одночасно перетворилися б на втрату грошей. Однак цього разу інтуїція гравця не підвела.

Числа, у які він повірив

Перед розіграшем чоловік обрав комбінацію 0-5-0-0. За його словами, цього разу він просто мав хороше передчуття. Саме тому вирішив зробити незвичну ставку та придбав 50 однакових квитків.

Квитки він купував у різних магазинах протягом того самого дня. Таким чином, чоловік фактично поставив на одну комбінацію 50 разів, розраховуючи, що його числа цього разу виявляться щасливими.

Результат виявився значно кращим, ніж можна було очікувати. Обрана комбінація справді випала під час вечірнього розіграшу, а кожен із 50 квитків приніс окремий виграш.

Одна ставка принесла чоловікові 5 тисяч доларів. Оскільки таких квитків було одразу 50, загальна сума виграшу склала 250 тисяч доларів. Фактично одна й та сама ставка спрацювала п'ятдесят разів.

Сам переможець після такого результату зізнався, що навряд чи знову гратиме з цими числами. За його словами, він просто відчував удачу, але не вважає себе настільки щасливим, щоб подібне могло повторитися.

Історія показує, наскільки непередбачуваною може бути лотерея. Чоловік ризикнув і повторив одну комбінацію десятки разів, хоча цілком міг залишитися без виграшу. Зрештою його ставка принесла результат, який важко назвати звичайним — 50 однакових квитків виявилися виграшними, а загальна винагорода досягла чверті мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що 110 гравців одночасно виграли в лотерею: причина шокувала навіть організаторів



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Джерело: https://www.upi.com/Odd_News/2026/10/05/lotto-South-Carolina-Education-Lottery-Pick-4-50-tickets/4691791219622/
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