Неможливо підняти руками: як виглядає найбільший букет у світі (ФОТО)

В індійському місті Ахмедабад створили найбільший букет квітів у світі, чим встановили незвичайний світовий рекорд. Гігантську композицію офіційно визнали представники Книги рекордів Гіннеса, а сама інсталяція стала головною подією масштабного квіткового фестивалю.

В Індії створили найбільший букет у світі. Фото: Guinness World Records

Рекордний букет отримав назву Unity Blossom ("Цвітіння єдності"). Його розміри становлять 10,241 метра завширшки та 10,844 метра завдовжки. Через такі масштаби композицію неможливо підняти руками або вручити як звичайний букет, тому фактично це велика флористична інсталяція.

Для створення найбільшого у світі букету використали 11 700 живих хризантем. Саме ці квіти стали основою яскравої конструкції, яка поєднала мистецтво флористики та символізм. Організатори пояснили, що букет мав уособлювати гармонію, єдність людей і спільну відповідальність за майбутнє планети.

Автором рекорду стала муніципальна корпорація Ахмедабада. Це структура, яка відповідає за розвиток міської інфраструктури. Саме вона щороку проводить Міжнародне квіткове шоу, що з локального заходу перетворилося на одну з туристичних візитівок регіону.

Гігантський букет представили 7 січня 2025 року під час чергової виставки квітів на набережній річки Сабарматі. Однак Книга рекордів Гіннеса визнала букет найбільшим у світі у березні 2026 року. За словами організаторів, метою фестивалю було показати культурну спадщину Індії, її традиції та сучасний творчий потенціал через квіткові композиції.

