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Не повірите своїм очам: у США створили найбільший у світі фудтрак завдовжки понад 23 метри

Величезна кухня на колесах має потужну коптильню, піч для піци, жарильні поверхні та гігантський LED-екран.

1 листопада 2026, 13:27
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Сергій Кречмаровський

У Техасі встановили незвичайний рекорд: найбільшим фудтраком у світі офіційно визнали величезний пересувний комплекс Ultimate Smoker & Grill. Це не просто кухня на колесах, а повноцінна коптильня, обладнана для приготування різноманітних страв і проведення заходів.

Не повірите своїм очам: у США створили найбільший у світі фудтрак завдовжки понад 23 метри

Найбільший фудтрак у світі. Фото: Guinness World Records

Рекордний фудтрак у Техасі

На початку жовтня чорна вантажівка прибула на парковку в місті Нортлейк, штат Техас, щоб отримати титул Guinness World Records. Довжина конструкції становить 23,36 метра, висота — 3,38 метра, а ширина — 4,57 метра. Комплексом керують власники Ultimate Smoker & Grill, які вже близько 30 років готують копчене барбекю для жителів півдня США.

Представниця Guinness World Records Тіна Ши оглянула транспортний засіб біля міста Джастін, неподалік від місця його створення, і вручила сертифікат 10 жовтня. За її словами, її вразили оснащення, чистота та сучасний дизайн фудтрака.

Що готують на гігантській кухні

Корпус зроблений із міцної сталі, а головним обладнанням стала коптильня вагою близько 1814 кілограмів. У ній готують курятину, ковбаски, яловичу грудинку та інші страви. Також на борту є дві жарильні поверхні, піч для піци та плити, завдяки чому кухня підходить для різних заходів.

Не повірите своїм очам: у США створили найбільший у світі фудтрак завдовжки понад 23 метри - фото 2

Найбільший фудтрак у світі. Фото: Guinness World Records

Зовні встановлено великий LED-екран, на якому можна транслювати матчі з американського футболу та інші спортивні й розважальні події. За музику відповідає звукова система, через яку діджей може вмикати композиції просто під час заходу.

Власники готують фудтрак до загальнонаціонального туру США, запланованого на 2027 рік. Вони сподіваються, що офіційний рекорд додасть упевненості перед подорожжю містами країни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про гарбуз, важчий за білого носорога



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Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/commercial/2026/10/not-a-food-truck-a-food-semi-moving-smoker-in-texas-breaks-record-as-largest-ever
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