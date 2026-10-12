Найбагатша країна світу, найдорожча валюта та найбагатші люди: хто очолив рейтинги

У світі є свої рекордсмени за багатством — від мільярдерів і зірок спорту до компаній та держав. Серед світових рекордсменів — технологічні гіганти, відомі спортсмени та цілі держави. У списку є й історичний правитель, чиї багатства досі привертають увагу.

Багатство. Ілюстративне фото

У мережі інтернет названо лідерів у різних категоріях: від найбагатшої людини планети до країн із найбільшими запасами природних ресурсів.

Серед сучасних мільярдерів перше місце у списку посідає Ілон Маск. Найбагатшим YouTube-блогером названо MrBeast, а найбагатшим футболістом — Кріштіану Роналду. Серед письменників лідеркою вказана авторка “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг.

До переліку також увійшли компанії та міста. Найбагатшою компанією названо Nvidia, а найбагатшим містом — Нью-Йорк. Люксембург зазначений як країна з найвищим ВВП на душу населення.

Окремо в добірці згадано держави з великими запасами ресурсів. Росію названо найбагатшою за природними ресурсами, а Венесуелу — за запасами нафти. США вказані як світовий лідер за запасами золота. Найдорожчою валютою названо кувейтський динар.

Список охоплює не лише сучасність. Найбагатшою людиною в історії автори добірки назвали Мансу Мусу — правителя імперії Малі XIV століття, відомого своїми величезними багатствами. Серед футбольних клубів перше місце віддали мадридському “Реалу”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розкішні речі та послуги часто сприймають як символ статусу, але їхня висока ціна не завжди переконує покупців. Користувачі Reddit розповіли BuzzFeed, які дорогі задоволення вони вважають переоціненими.



