Мирна угода у грудні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала прогнозом про закінчення війни

На тлі повідомлень про можливу мирну угоду щодо закінчення війни в Україні переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова озвучила власне передбачення. За її словами, швидкого припинення бойових дій очікувати не варто.

Чи закінчиться війна у грудні 2026 року

Яна Пасинкова висловила свою думку про можливе закінчення війни на власному YouTube-каналі. Тарологиня відреагувала на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість підписання домовленостей про завершення війни в Україні у своєму гольф-клубі в Маямі під час грудневого саміту G20.

Однак переможниця "Битви екстрасенсів" не поділяє оптимістичних очікувань щодо такого сценарію. На її думку, навіть якщо відповідний документ буде підписаний, це не означатиме реального припинення російських атак.

"Отже, якщо йдеться про підписання угоди і стоп війни, то такого не буде. Ще не вистигне чорнило на папері зафіксуватися, як по нас вже буде прилітати. Так що всі свої угоди вони засовують собі поки що в одне місце, так, як вони цього хочуть, такого не буде", — прогнозує Пасинкова.

Нагадаємо, що США запросили Путіна на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня в Маямі на території гольф-курорту Trump National Doral. У Кремлі підтвердили участь РФ у G20, проте рішення щодо особистої присутності Путіна ще не ухвалили.

Трамп також заявив, що готовий запросити і Зеленського, якщо це допоможе перемовинам. Зеленський зазначив, що Київ ще не отримував офіційного запрошення, але підтримає його за умови реальних результатів. Однак у Москві раніше відхили ідею прямої зустрічі Путіна з Зеленським на полях саміту.

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