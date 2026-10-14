"Мандрівника у часі" помітили на архівному фото 1968 року (ФОТО)

Старий знімок із Діснейленду в Каліфорнії привернув увагу користувачів соцмереж через чоловіка, який, на перший погляд, виглядає так, ніби потрапив у минуле з нашого часу. Його футболка, зачіска та сонцезахисні окуляри помітно відрізняються від одягу інших відвідувачів парку. Фото викликало бурхливе обговорення в інтернеті, а деякі користувачі заговорили про можливого "мандрівника в часі".

"Мандрівник у часі" на фото 1960-х років

На знімок "мандрівника у часі" натрапила Джозі Вівер, яка переглядала архівні фотографії свого дідуся Тома Юбенка. Він зробив серію світлин під час відпочинку в Діснейленді приблизно 1968 року.

На одній з фотографій чоловік стоїть на передньому плані площі Нового Орлеана. На ньому темно-синя футболка з круглим вирізом, сучасні на вигляд сонцезахисні окуляри та зачіска з коротко підстриженими боками. Через плече він перекинув невелику квадратну сумку.

На тлі інших відвідувачів чоловік справді вирізняється. Більшість людей на знімку одягнені в сорочки з комірами, класичні штани та більш формальний одяг, характерний для громадських місць у США в 1960-х роках.

"Дідусь погодився зі мною, що він виглядав дивно. Ми говорили про те, як гарно всі одягнені, майже по-діловому, тому, коли ми побачили… для нього це була велика різниця. Я запропонувала ідею мандрівника в часі, але він лише засміявся", — розповіла Вівер.

Джозі Вівер опублікувала відео зі знахідкою в TikTok 25 серпня. Ролик швидко став вірусним, набравши понад 2,7 мільйона переглядів і понад тисячу коментарів.

Мандрівник у часі на фото 1960-х років

Частина користувачів погодилася, що незнайомець більше схожий на людину з нашого часу, зокрема були такі коментарі, як "цей чувак з 2010 року", "Не схоже на сорочку, окуляри або зачіску 60-х", "Він виглядає так інакше".

Попри популярність цієї версії в соцмережах, фотографія не є доказом подорожей у часі. Частина елементів одягу чоловіка існувала вже в середині 20 століття, зокрема такі сорочки, штани та окуляри Ray-Ban, які вперше з’явилися у 1937 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" показав фото з 3311 року.