"Мандрівник у часі" зробив моторошний прогноз: коли роботи захоплять світ

Користувач TikTok, який називає себе мандрівником у часі з 2609 року, зробив тривожний прогноз про майбутнє людства. За його словами, роботи офіційно захоплять світ 17 лютого 2103 року. Відео з цим передбаченням зібрало тисячі переглядів і викликало жваве обговорення в соціальних мережах.

"Мандрівник у часі" назвав дату, коли роботи захоплять світ

У TikTok поширилося відео користувача з ніком Aqua Traveller, у якому він стверджує, що прибув із далекого майбутнього та знає дати важливих подій, які ще мають відбутися на Землі.

В одному зі своїх відео самопроголошений "мандрівник у часі" розповів про майбутнє повстання машин і назвав конкретну дату.

"17 лютого 2103 року роботи офіційно захоплять світ", — прогнозує "мандрівник у часі".

Відео про майбутнє повстання роботів привернуло увагу аудиторії. У коментарях користувачі висловлювали здивування та обговорювали заявлену дату. Крім того, його прогноз нагадує сюжети популярних науково-фантастичних фільмів, зокрема "Термінатора" та "Матриці", у яких штучний інтелект і машини стають загрозою для людства.

Зауважимо, що немає жодних доказів того, що Aqua Traveller справді є мандрівником у часі немає. Тож названу дату варто сприймати як інтернет-пророцтво, а не як встановлений прогноз розвитку технологій. Чи справдиться заява про захоплення світу роботами, перевірити можна буде лише в майбутньому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що " мандрівника у часі " помітили на архівному фото 1968 року. Чоловік був одягнений в одяг нетиповий для своєї епохи, зокрема через окуляри, штани та сорочку.