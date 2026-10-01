Лікарі відрізали не ту ногу: жінка прийшла на операцію через рак і стала подвійною ампутанткою

74-річна Шерон Джекс із американського штату Огайо готувалася до складної операції через рак. За даними позову, лікарі мали провести ампутацію нижче коліна на правій нозі, однак під час операції видалили здорову ліву. Згодом жінці довелося ампутувати і праву ногу.

Помилка під час операції призвела до ампутації здорової ноги пацієнтки, яка мала втратити кінцівку, уражену раком. Фото: CARLOSCRUZ ARTEGRAFIA / Pexels

Операція на здоровій нозі

Операція відбулася 19 вересня 2025 року в лікарні Selby General Hospital у місті Марієтта. Як стверджується в позові, Джекс прокинулася після процедури й дізналася, що ампутували не ту кінцівку.

Адвокат пацієнтки заявив, що медичні записи свідчать: перед операцією хірург позначив саме праву ногу, яку планували ампутувати через рак. За його словами, ця позначка залишилася на правій нозі навіть після того, як лікарі видалили ліву.

Як могла статися така помилка

Позов також стверджує, що перед операцією медична команда двічі проводила так звані "time-outs" — контрольні паузи, під час яких мають перевіряти особу пацієнта, заплановану процедуру та правильне місце операції. Попри це, команда, за твердженням позову, не помітила помилки.

Після першої операції лікарям усе ж довелося ампутувати праву ногу, яка була уражена раком. У результаті Шерон Джекс залишилася без обох ніг і подала позов проти лікарні, хірурга та інших учасників операції.

У лікарні визнали, що у вересні 2025 року стався несприятливий хірургічний інцидент. Представники медзакладу заявили, що внутрішня перевірка підтвердила: очікувані операційні процедури не були дотримані. Після цього відповідальних співробітників усунули, а в лікарні провели додаткове навчання персоналу та переглянули протоколи безпеки.

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