18 тисяч доларів знайшли у сміттєвому пакеті: неймовірна знахідка отримала несподіваний фінал

Неймовірна знахідка сталася в південнокорейському Інчхоні: чоловік у віці близько 60 років знайшов у сміттєвому пакеті 25 млн вон (приблизно 18 тис. дол.). Гроші лежали серед старого одягу, але їхній власник так і не з'явився.

Гроші знайшли серед старого одягу у сміттєвому пакеті, після чого чоловік передав знахідку поліції. Фото: Pixabay / vkingxl

Знахідка серед сміття

Чоловік виявив готівку 10 лютого, коли збирав використаний одяг біля житлового будинку в районі Кимгок-дон. Гроші були заховані під одягом у 20-літровому сміттєвому пакеті. Правоохоронці нарахували п'ять пачок купюр номіналом 50 тис. вон. У кожній було по 100 банкнот, а пачки були перев'язані стрічками Банку Кореї.

Замість того щоб залишити гроші собі, чоловік одразу повідомив про знахідку поліції. Поліція почала шукати власника. Вони переглянули записи камер спостереження, провели аналіз відбитків пальців та відвідали десятки будинків у районі.

Кому дісталися гроші

Поліція також розмістила повідомлення про знахідку на порталі загублених речей і в газеті. Проте за шість місяців ніхто не заявив про права на готівку. Правоохоронці не виявили доказів того, що гроші були пов'язані зі злочинною діяльністю.

За пів року термін для пошуку власника завершився. Відповідно до закону Південної Кореї про загублені речі, якщо власник не забирає знахідку протягом шести місяців після публічного повідомлення, право власності переходить до людини, яка її знайшла.

У серпні чоловік офіційно отримав гроші. Щоправда, сума виявилася меншою за початкові 25 млн вон: після сплати податків та витрат йому передали 19,23 млн вон (приблизно 13,8 тис. дол.). Із суми було утримано 5,77 млн вон, зокрема 22% податку, оскільки кошти визнали іншим доходом, а також витрати на оголошення в газеті.

У результаті знахідка серед сміття стала для чоловіка законним прибутком після того, як він передав гроші поліції та дочекався завершення встановленого строку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що жінка виграла 2 мільйони доларів і вдала, що нічого не сталося