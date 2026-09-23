18 кг срібла під травою: садівник випадково знайшов найбільший скарб вікінгів

Звичайні роботи на подвір'ї несподівано призвели до археологічного відкриття. У Данії чоловік виявив під землею величезний скарб часів вікінгів, де знаходилися сотні предметів зі срібла. Загальна вага знайденого металу оцінюється приблизно у 18 кілограмів.

Ювелірні вироби, срібні злитки та мініатюрний молот Тора. Фото: Nordjyske Museer

Знахідка під час робіт

Чоловік працював на ділянці з металошукачем і спочатку натрапив на окремі металеві предмети. Після цього фахівці провели масштабніші пошуки і з'ясували, що знахідка значно більша, ніж передбачалося.

Археологи виявили близько 700 предметів. Серед них були срібні монети, прикраси, фрагменти срібних виробів та інші артефакти. За попередньою оцінкою, більшість скарбу відноситься до X століття.

Дослідники вважають, що скарби могли бути заховані приблизно в період правління Гаральда Синьозубого, данського короля, який відіграв важливу роль в об'єднанні Данії та поширенні християнства в регіоні.

Чому скарб опинився під землею

Точна причина, з якої власник сховав срібло, невідома. Подібні скарби зустрічаються в археологічних розкопках епохи вікінгів, і дослідники пов'язують їхню появу з різними обставинами, включаючи необхідність зберегти цінності під час конфліктів чи політичної нестабільності.

Особливий інтерес становить кількість знайдених предметів. За даними Popular Science, це найбільший скарб срібла епохи вікінгів, коли-небудь виявлений у Данії.

Артефакти наразі вивчають фахівці. Знахідка може дати додаткову інформацію про торгівлю, багатство та контакти жителів Скандинавії з іншими регіонами Європи понад тисячу років тому.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як поляк шукав запчастини на сміттєзвалищі, а знайшов артефакт віком 1800 років