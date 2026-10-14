Кінець світу призначили на 13 листопада 2026 року: що вчені передбачили ще 66 років тому

У 1960 році фізик Гайнц фон Ферстер разом із колегами опублікував дослідження, у якому спрогнозував, що людство досягне математичної межі зростання 13 листопада 2026 року. Це був не містичний прогноз, а розрахунок, який згодом визнали помилковим.

Ілюстрація до статті про глобальну катастрофу та прогнози кінця світу. Фото: Pexels

Чому вчені заговорили про кінець світу

Дослідники проаналізували 24 оцінки чисельності населення за дві тисячі років і перенесли тенденцію на майбутнє. На їхню думку, людство здатне дедалі ефективніше співпрацювати, а це прискорюватиме зростання населення. Модель показувала, що чисельність людей прямуватиме до нескінченності й досягне неможливої межі в листопаді 2026-го — з похибкою приблизно у п’ять років.

Автори припускали, що планета не зможе вмістити населення, яке зростає без упину. Прогноз спирався на тенденції минулого, але не врахував демографічних змін.

Чому прогноз не справдився

У ХХ столітті населення Землі стрімко збільшувалося: поліпшилися харчування, санітарія та медицина, а дитяча смертність знизилася. Люди не обов’язково почали народжувати більше дітей — дедалі більше немовлят просто виживали. Згодом у багатьох країнах сім’ї почали обирати меншу кількість нащадків.

Пізніше зростання населення сповільнилося, а в низці держав головною проблемою стало падіння народжуваності та старіння суспільства. За даними Popular Science, приблизно у 55% країн світу народжуваність нині нижча за рівень простого відтворення населення.

Отже, 13 листопада 2026 року не є реальною датою кінця світу. Це день, до якого помилкова математична модель перенесла тенденції минулого. Сучасні фахівці більше переймаються старінням населення та низькою народжуваністю, а не нескінченним зростанням людства.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про теорії змови про плоску Землю: 5 найдивніших версій, у які вірять люди