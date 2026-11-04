Гігантські малюнки в пустелі Перу: хто і навіщо створив загадкові лінії Наска, які видно лише з неба

У пустелі на півдні Перу простягаються гігантські малюнки, які найкраще видно з висоти. Серед них — колібрі, павук, мавпа, рослини, дивні істоти та геометричні фігури. Їх називають лініями Наска, і вже десятиліттями дослідники намагаються з'ясувати, навіщо стародавні мешканці створили ці загадкові зображення.

Геогліфи Наски в пустелі Перу - величезні стародавні малюнки, створені на поверхні плато. Фото: Diego Delso / Wikimedia Commons

Геогліфи розташовані приблизно за 400 кілометрів на південь від Ліми. Вони займають величезну територію посушливої прибережної рівнини. За даними ЮНЕСКО, лінії та фігури створювали приблизно між 500 роком до нашої ери та 500 роком нашої ери. Частина прямих ліній тягнеться на кілька кілометрів, а деякі зображення тварин сягають сотень метрів. Широку увагу до них привернули польоти літаків у 1930-х роках.

Як стародавні люди створили малюнки

Для створення геогліфів не використовували фарбу. Майстри прибирали темне каміння та верхній шар ґрунту, відкриваючи світлішу поверхню під ним. Завдяки контрасту зображення помітні здалеку. Надзвичайна сухість місцевого клімату, мала кількість опадів і слабка ерозія допомогли їм зберегтися протягом століть.

Навіщо потрібні були лінії Наска

Єдиного пояснення їхнього призначення досі немає. Одні дослідники пов'язували геогліфи з астрономією та календарем, інші — з релігійними обрядами й дорогами до священних місць. Також висували припущення, що лінії могли позначати підземні джерела води, надзвичайно важливі для життя в посушливому регіоні.

Сьогодні лінії Наска залишаються однією з найвідоміших археологічних загадок Південної Америки. У 1994 році їх внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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