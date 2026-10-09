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Гарбуз важчий за білого носорога: британець побив власний світовий рекорд

Гарбуз Багіра важить 1295,8 кг, а його вирощувач вдруге поспіль перевершив власний рекорд

9 жовтня 2026, 00:08
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Сергій Кречмаровський

Британець Ієн Патон знову встановив світовий рекорд із вирощування найбільшого гарбуза. Його гігантський плід Багіра важить 1295,8 кг — це більше, ніж важить дорослий білий носоріг. Новий результат офіційно зафіксували 3 жовтня у Великій Британії.

Гарбуз важчий за білого носорога: британець побив власний світовий рекорд

Гігантський плід Багіра. Фото: Guinness World Records

Британець перевершив власний рекорд

Попередній рекорд також належав Ієну Патону. Роком раніше він разом із братом-близнюком Стюартом виростив гарбуз вагою 1278,8 кг. Цього разу Ієн перевершив власний результат майже на 17 кг.

Новий рекордний гарбуз отримав ім'я Багіра — на честь пантери з "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга. Після торішнього успіху Стюарт вирішив припинити участь у змаганнях, тому цього сезону Ієн вирощував гігантський плід самостійно.

Гарбуз виріс майже до 1,3 тонни

Для вирощування рекордсмена Патон проводив у теплиці до шести годин на день протягом двох місяців. У найспекотніші періоди температура всередині сягала 40 градусів, а рослина могла отримувати до 590 літрів води на добу.

Багіра росла приблизно 120 днів. За цей час плід збільшився від розміру м'яча для гольфу до величезного гарбуза. В окремі періоди його вага зростала приблизно на 32 кг за добу.

Інші гігантські гарбузи Ієна

Цього року Патон виростив не одного величезного гарбуза. На вересневому шоу в Малверні він представив плід Балу вагою 1258 кг. На той момент він став другим найважчим гарбузом в історії.

Новий рекордсмен Багіра зараз виставлений на фермі Sunnyfields поблизу Саутгемптона, де його можна побачити до кінця жовтня. Водночас Ієн Патон уже поставив перед собою нову мету — виростити гарбуз вагою 3000 фунтів, тобто понад 1,3 тонни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені розкрили, навіщо насправді чоловікам потрібна борода



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Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/10/all-hail-pumpking-paton-british-grower-beats-his-own-record-with-giant-gourd
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